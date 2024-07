Marko je udarao Snježanu koja je bila na krevetu, a Dominik je vikao: 'Kaj mi udaraš mamu?'

Tmurni je dan u studenom. Pred jednom zgradom u zagrebačkom naselju Prečko, zaustavlja se automobil. Iz njega izlaze dvojica muškarca. Niži je malo prije toga izašao iz zgrade te se negdje uputio pješice. Malo kasnije vratio se u društvu višeg muškaraca u automobilu. Nakon što su izašli iz automobila te prišli ulazu, viši je pokušao ući. No vrata su zaključana, pa niži zvoni na portafon. U jednom trenutku, viši mu muškarac prilazi, hvata ga objema rukama za vrat, pribija na zid. Niži muškarac ne reagira, a viši ga nakon nekoliko sekundi pušta. Vrata zgrade se otvaraju i njih dvojica ulaze u zgradu.

Opisano su snimke videonadzora na ulazu zgrade u Slavenskoga 4, a ono što je uhvatio videonadzor zgrade uvod je u tragični događaj, zbog kojeg je Dominik Škreb (39) sjeo na optuženičku klupu zagrebačkog Županijskog suda jer ga se tereti da je 10. studenog 2023. malo prije 12 sati ubio Marka Jirotku, koji je prethodno nasrnuo na njega i njegovu majku, koja je teško pokretna i ležala je na krevetu kada ju je Jirotka napao. Prema optužnici, nakon što su se popeli do stana u kojem Škreb živi s majkom, te nakon što je Jirotka napao njegovu majku, Škreb je na njega nasrnuo škarama i nožem te mu je zadao više ubodnih rana, koje su bile smrtonosne. Povod sukoba koji je završio Jirotkinom smrću je bio dug od - 15 eura. I to dug koji su Škreb i njegova majka dugovali Jirotki za metadone.

Ubojstvu je prethodio nasrtaj Jirotke na Škreba prvo pred zgradom, a zatim se na videonadzoru unutar zgrade vidi da Jirotka gura Škreba po stubištu, da bi na njega ponovo nasrnuo dok su čekali dizalo. Pljusnuo ga je, ponovo ga je uhvatio za vrat, simulirao da mu dijeli boksačke udarce, a čak je pokušao izvesti i jedan kružni udarac nogom. Nakon što su ušli u dizalo, Jirotka iz kutije cigareta vadi neki paketić umotan u bijeli papir, pokazuje ga Škrebu, zatim vraća u kutiju. Cijelo to vrijeme Škreb stoji mirno dok mu Jirotka nešto govori, a onda njih dvojica izlaze iz dizala te ulaze u stan, u kojem je Jirotka malo kasnije ubijen. Navedene snimke dio su dokaza koji su prikupljeni tijekom istrage protiv Škreba, a on je zanijekao krivnju. Tijekom istrage se branio šutnjom, a u istrazi je svjedočila njegova majka koja će biti saslušana i tijekom suđenja.

- Dominik je taj dan sišao kako bi Jirotki vratio dug od 30 eura. Znam da nije imao cijeli iznos već pola. Moj sin i ja smo dugogodišnji liječeni ovisnici na metadonskoj terapiji. Ja nisam u recidivu jer se redovito kontroliram, a znam da je i Jirotka liječeni ovisnik. On i ja smo se taj dan, prije tog događaja čuli telefonom. Ne znam tko je koga zvao, a Marko je rekao da će doći po tablete metadona. Rekla sam da imam 20 tableta i njima sam trebala vratiti dug. Kako sam slabo pokretna, molila sam Dominika da siđe i preda mu tablete. Dominik se relativno brzo vratio, a kada je došao bio je sav raščupan i crven. Vidjela sam nekog muškaraca s njim, koji je bio krupan i visok. Nisam prepoznala Marka, a taj mi je muškarac izgledao kao utvara. Dominik je krenuo prema svom kompjuteru, čula sam da su vrata lupnula, a taj visoki muškarac se svom težinom bacio na mene te me je počeo udarati po glavi i tijelu. Psovao je i vikao, no ne znam što. Ne znam ni koliko je to trajalo, a onda ga je netko maknuo. Vjerojatno Dominik i Vanja. Samo ubojstvo nisam vidjela, no vidjela sam da Marko prvo leži na krevetu, a onda na podu. Sjećam se da je potrgao zavjesu, no nisam vidjela ni tragove krvi ni nož. Žao mi je mog sina, ali i Marka kojeg sam godinama poznavala. Marko je često bio dobar prema meni, no ponekad je iz čista mira postao agresivan, a znam i da je imao dijagnosticiran poremećaj ličnosti - iskazivala je Snježana Škreb u istrazi.

U trenutku ubojstva u stanu je bila njezina prijateljica, koja je s izvanbračnim suprugom živjela u jednoj sobi stana Škrebovih. Oni su pomagali majci Dominika Škreba jer je bila teško pokretna, te joj je stalno trebala i boca kisika.

- Prije tog događaja čula sam da je Snježana Dominku rekla da ide dolje jer će ga netko čekati. Bila sam u kupaonici i samo sam čula da su se ulazna vrata zalupila, a nakon toga i neko komešanje koje je zvučalo kao naguravanje. Čula sam Dominika kako nekome govori: "Ti ćeš moju majku udarati!" Izašla sam iz kupaonice i vidjela nepoznatog muškaraca kako leži na leđima. Majica mu je bila krvava, a on se desnom rukom uhvatio za zavjesu i vikao: "Hitna, hitna!" Zvali smo hitnu, a taj je muškarac kliznuo s kreveta na pod, pa smo ga okrenuli na bok. Došla je Hitna i policija, a Snježana je bila u šoku. Pokušali smo je umiriti, a Dominik je unezvijereno hodao. Na podu sam vidjela jedan nazubljeni nož i automatski sam ga digla i stavila u sudoper. Dominik mi je na to povikao:" Kaj radiš? Zašto si micala nož!?" Uplašila sam se pa sam ga vratila iz sudopera na pod. Ne znam je li na njemu bilo krvi, no na podu je bilo dosta tragova krvi pa sam u nekom trenutku uzela perač poda i djelomično s njim prebrisala te tragove krvi s poda, a perač sam isprala u kadi - iskazivala je svjedokinja u istrazi.

Njezin izvanbračni suprug iskazivao je kako je Jirotku i Škreba pustio u stan te da je Jirotka odmah po ulasku u stan krenuo prema Snježani Škreb koja je ležala na krevetu, te ju je više puta stisnutom šakom, kao čekićem, udario po glavi.

- Snježana je vikala: "Kaj ti je Marko, kaj me udaraš, kaj sam ti napravila?" On joj nije odgovorio, a mislim da ju je udario tri ili četiri puta. Onda se u sobi stvorio Dominik koji je vikao: "Kaj mi udaraš mamu? Mene si cijelim putem udarao u autu i liftu". Onda su krenuli jedna na drugog, počeli su se naguravati. Vidio sam da Dominik više puta zamahuje rukom i udara Marka u prednju stranu tijela, a Marko je pao na pod. Dominik je i dalje vikao: "Kaj ti je ovo trebalo, zašto si mi napao mamu?" Vidio sam da je Marko krvav, a krvi je bilo i na podu. Marko se podigao i legao na Dominikov krevet, a ja sam zvao Hitnu i kazao da dođu jer je čovjek uboden nožem. Liječnica s kojom sam pričao je dala upute što da radimo, a malo kasnije sam pitao Dominika: "Kaj ti je sve ovo trebalo?". Odgovorio mi je da zovem policiju i hitnu i kažem sve kako je bilo. Mislim da je Dominik ubio Marka zato što mu je napao majku i jer je ranije njega tukao - kazao je svjedok u istrazi.

