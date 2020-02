Markić: 'Neka HDZ i SDP osnuju povjerenstvo za karnevale s Milanovićem na čelu'

Snimka spaljivanja imotskog krnje – goleme lutke u liku dvojice muškaraca u zagrljaju s malim djetetom u naručju, što se kao vrhunac karnevalskih Bakovih svečanosti u nedjelju odvijalo u Imotskom, jučer je izazvala zgražanje i osudu sa svih strana, ali i kaznenu prijavu za širenje mržnje i poticanje na nasilje.

– To je akt mržnje i primjer kako se mlade trajno zagađuje mržnjom. Djeca koja to gledaju i vesele se tome zapamtit će to veselje kao nešto dobro. Bilo bi najbolje da te scene ne dobiju velik publicitet jer djeca će to ponoviti. Taj čin direktno upućuje na mržnju i trebalo bi to javno osuditi i kazniti odgovorne, ali koliko znam, u našoj zemlji mržnja se ne kažnjava – rekla je psihologinja Mirjana Krizmanić.

Suprotno moralnim vrijednostima

Na osude se nije dugo čekalo. Zgrožena prizorom razdragane djece koja plješću lomači, pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević najavljuje da će od nadležnih tijela u Imotskom zatražiti izvješće o poduzetim mjerama u povodu ovoga neprihvatljivog čina.

– Spaljivanje odabrane karnevalske figure gej para s djetetom, odnosno, spaljivanje bilo koga tko skrbi o djetetu, ali i samog djeteta, simbolika je koja uistinu pobuđuje velik strah i nelagodu među svima nama. Dodatnu zabrinutost pobuđuje to što je toj manifestaciji nesnošljivosti svjedočilo mnoštvo djece i mladih iz dječjeg vrtića te osnovne i srednje škole. Njima je tim agresivnim činom pokazano da sredina u kojoj žive ne prihvaća i ne tolerira zajednice i obitelji koje odstupaju od tradicionalnog shvaćanja obitelji i smatra ih nepoželjnima. To je posve suprotno vrijednostima kojima djecu učimo u školi, s idejom o jednakopravnosti i neotuđivosti ljudskih prava – rekla je H. Pirnat Dragičević i upozorila da je sudjelovanje na takvom događaju djeci nedvojbeno nanesena šteta – i samim time što su bila pozvana nazočiti otvorenoj manifestaciji mržnje i nasilja, koja je među nekima od njih mogla izazvati snažan osjećaj uznemirenosti i straha, ali i time što im se predrasude dijela odraslih nameću kao „ispravan“ svjetonazor u njihovu budućem životu.

– Nadam se da će im njihovi odgojitelji, učitelji i profesori pomoći da razumiju da mržnja, nesnošljivost i nasilje ne mogu biti ispravan pogled na ljude. Time se još jednom potvrđuje koliko nam je danas u školama nužno svakom djetetu osigurati građanski odgoj i obrazovanje kao obvezni sadržaj – kazala je dječja pravobraniteljica te dodala da je ovakva javna manifestacija mržnje na maškarama u Imotskom i osramotila taj grad te da organizatori za to trebaju snositi odgovarajuće posljedice.

I predsjednik Zoran Milanović i članovi Vlade RH također su osudili ovaj čin.

“Tradicionalno spaljivanje karnevalskog krnje obično se sastojalo u svojevrsnoj duhovitoj i podrugljivoj kritici raznih događaja u hrvatskom društvu. Takav karnevalski duh može ostati u okvirima satire kad se ‘sudi’ onima koji su na poziciji vlasti, poput predsjednika države, predsjednika Vlade ili gradonačelnika i drugih političara, a nipošto ne onima koji su predstavnici različitih manjina u hrvatskom društvu. To nije tradicionalno ni zabavno, niti je u duhu hrvatskih i europskih vrijednosti. Stoga taj čin osuđujemo”, poručuju iz Vlade i dodaju da je Vladin pristup oduprijeti se svakoj vrsti govora mržnje i agresije – političke, ideološke, verbalne i fizičke, kao i svakom činu koji vrijeđa osjećaje hrvatskog naroda i pridonosi podjelama u društvu.

Zoran Milanović simbolično je paljenje istospolnih partnera s udomljenim djetetom ocijenio žalosnim, nehumanim i posve neprihvatljivim činom pod krinkom karnevalskih svečanosti.

– Organizatori koji su upriličili taj sramotni događaj pozivajući se pri tome na tradiciju zaslužuju najoštriju osudu javnosti jer mržnja prema drukčijima, netolerancija i nehumanost nisu i neće biti hrvatska tradicija. Tražim njihovu javnu ispriku i reakciju nadležnih institucija, pogotovo zato što su događaj gledala brojna djeca – poručio je Milanović jučer ujutro.

Kaznene prijave

S njima se ne slažu Željka Markić i Vice Batarelo. U osudama vide represiju i sve relativiziraju slobodom govora i pokladnom ironijom.

– Najbolje je da HDZ i SDP osnuju povjerenstvo za karnevale i krnje s predsjednikom Milanovićem na čelu. I da onda svake godine izdaju listu podobnih i nepodobnih krnja. Tako će svi organizatori poklada znati kome se smiju, a kome se ne smiju rugati. Da ljudi ne razbijaju glavu zašto jedne godine krnjo smije biti sutkinja Šupe i poduzetnik Horvatinčić, a druge godine ne može SDP-ov zastupnik Stazić i homoseksualni par zbog kojeg je vrijeđao direktoricu Centra za socijalnu skrb. A ne bude li Povjerenstvo zadovoljno odabirom krnja sljedeće godine, uvijek im ostaje mogućnost – zabraniti sve nepodobne karnevale – rekla nam je Željka Markić, predsjednica udruge u Ime obitelji.

Vice Batarelo iz Vigilarea kratko je komentirao kako su poklade vrijeme kad ljudi na ironičan, ali slobodan način iznose svoj mišljenje o aktualnim zbivanjima u politici i društvu.

Udruga Dugine obitelji, kao i SDP-ovac Arsen Bauk, podnijeli su kaznene prijave protiv imotskih organizatora zbog javnog poticanja na nasilje i mržnju upozoravajući na to da je ovdje riječ o širenju neprijateljskog okruženja kako prema gej i lezbijskim parovima s djecom, kojih u Hrvatskoj ima, ali i prema djeci koja svoje djetinjstvo provode u domovima za nezbrinutu djecu.