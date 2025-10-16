Marketino poduzetnicima objašnjava fiskalizaciju 2.0 i nudi konkretno digitalno rješenje

Dok se brojni poduzetnici još pitaju što će sve donijeti Fiskalizacija 2.0, tvrtka Superius koja je kao rješenje za potrebe fiskalizacije kreirala svoj novi brend Marketino već tjednima puni dvorane diljem Hrvatske, u suradnji s lokalnim komorama i poduzetničkim centrima. Na edukativnim prezentacijama pojašnjavaju što se mijenja od 1. siječnja 2026. i kako se na vrijeme pripremiti za novu obvezu fiskalizacije eRačuna.

Umjesto kompliciranih izraza i zakonskih fraza, stručnjaci iz Marketina poduzetnicima pružaju jasne, razumljive i konkretne informacije.

U fokusu su praktični savjeti i primjeri iz stvarnog poslovanja, zbog čega sudionici ističu da nakon samo sat vremena dobivaju sve ključne odgovore potrebne za usklađeno poslovanje.

Ovakav pristup pokazao se iznimno korisnim u moru zbunjujućih uputa i proturječnih tumačenja koja su pratila najavu fiskalizacije 2.0.

Superius, osim edukacija, poduzetnicima nudi i konkretno rješenje – digitalnu aplikaciju Marketino .

Digitalno rješenje za jednostavniji prijelaz na Fiskalizaciju 2.0

Marketino je moderna aplikacija koja mikro i malim poduzetnicima omogućuje jednostavno izdavanje i zaprimanje računa u skladu s novim zakonskim pravilima.

Korisnici već sada mogu izrađivati valjane račune, a od 1. siječnja 2026. aplikacija će automatski podržavati fiskalizirane eRačune, eArhivu i eIzvještavanje – sve što traži novi Zakon o fiskalizaciji.

Rješenje je dostupno potpuno besplatno do ožujka 2026., bez ugovorne obveze, a za izdavatelje do tri računa mjesečno ostaje besplatno i nakon tog razdoblja.

Time Marketino poduzetnicima omogućuje da se na vrijeme upoznaju s novim sustavom i izbjegnu stres koji bi mogao uslijediti u prvim tjednima primjene zakona.

Za razliku od mnogih rješenja na tržištu, Marketino se temelji na transparentnom pristupu: korisnici ga mogu testirati u stvarnom radu, bez obveze dugoročnog ugovora ili bilo kakve ugovorne obveze.

Znanje i rješenje - na jednom mjestu

Prezentacije Marketina posljednjih mjeseci privlače sve veći broj sudionika iz različitih sektora – od OPG-ova i obrtnika do odvjetnika , arhitekata i edukatora .

Zajednički im je dojam da napokon postoji netko tko o fiskalizaciji govori razumljivim jezikom i nudi konkretan alat koji prati ono što zakon zahtijeva.

Marketino se tako pozicionira kao više od same aplikacije – postaje partner koji poduzetnicima omogućuje da poslovanje prilagode novim propisima bez stresa i dodatnih troškova.

Iza svakog zakona, podsjećaju iz Marketina, stoje ljudi koji samo žele raditi svoj posao, a ne proučavati pravilnike.

Marketino im to sada omogućuje – jasno, jednostavno i na vrijeme.