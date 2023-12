Mario Radić: Državnim novcem je plaćena kampanja Mosta i HDZ-a. Od toga ne mogu pobjeći

Nakon smjene ministra Davora Filipovića i njegovog savjetnika Jurice Lovrinčevića, cijelu situaciju komentirao je u ime Domovinskog pokreta Mario Radić. U izjavama za medije Radić je upozorio kako je DP i prije tražio smjenu Filipovića, Barbarića, ali i Plenkovića, a poručio je ove srijede i da se Sabor može ''već danas raspustiti'', što se njih tiče.

- Ja bih samo jednu situaciju osvijetlio. Svi su jučer počeli povezivati ove afere s aferom Plin za cent. Kao što sam i govorio ranije, to su osobni interesi koje netko provlači preko ministarstva i vlade. To je krenulo od afere milijardu kuna iz INA-e. Filipović je javno lagao da je imao redovitu komunikaciju sa Škugorom i ekipom. Mi pričamo o aferi od 150 milijuna eura. Znate li vi neku aferu gdje je izvršitelj kriv, a nalogodavac nije? - poručio je Radić danas pred novinarima.

- Domovinski pokret je i prije tražio smjenu Plenkovića, Barbarića i Filipovića. Pozivam sve da pogledaju te emisije tih televizija. U njima su gostovali isključivo predstavnici Mosta, HDZ-a i svi koji su htjeli oblatiti Domovinski pokret. Govorimo o tome da je državnim novcem plaćena kampanja te dvije stranke. One od ovoga ne mogu pobjeći. Gospoda iz Mosta to sad žele izokrenuti da su to oni otkrili, ali moraju dobro znati da su sve vrijeme znali da se to plaća, samo što im je to odgovoralo. Ekipa Husić i Škugor od uhićenja nije nijednu riječ rekla, ali slobodno šetaju Zagrebom. Most je ovdje bio trbuhozborac akterima afere Ina - poručio je Radić.

Napomenuo je kako je više medija bilo upleteno, gdje je pritom spomenuo i gostovanja koja su se odvila proteklih mjeseci.

POVEZANI ČLANCI:

- Plaćeno je to više medijima. U transkriptima se vidi da postoje dogovori s televizijama. Na Novoj TV u tom periodu dogovora gospoda iz Mosta su 12 puta gostovali, na RTL-u 12 puta. Javnost ima pravo znati svakog aktera - poručio je.

Novinari su ga pitali i je li DP za raspuštanje Sabora, na što je Mario Radić poručio kako ''naravno da je''.

- Plenković je to velikim dijelom znao i to mu je odgovaralo. Filipović i Barbarić su bili njegovi izbori. 30 loših izbora će koštati ovu državu - poručio je Radić.

>> VIDEO Večernji list doznaje: Plenković smijenio Davora Filipovića i Juricu Lovrinčevića