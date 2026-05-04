Ruski sud zamrznuo imovinu moćnog milijardera: Ovo je najznačajnije uhićenje još od 2014. godine

Ruski sud zamrznuo je imovinu Vadima Moškoviča, milijardera i osnivača vodećeg ruskog poljoprivrednog proizvođača Rusagro, uključujući njegovih 49 posto udjela u toj tvrtki, procijenjenog na 649 milijuna dolara, izvijestili su u ponedjeljak lokalni mediji, navodeći da je to priprema za ono što bi mogla biti još jedna velika državna zapljena privatne imovine.

Od početka vojne kampanje u Ukrajini 2022. godine, ruska država zaplijenila je privatnu imovinu vrijednu više od 50 milijardi dolara, uključujući imovinu stranih tvrtki koje su napustile Rusiju, prema procjeni moskovske odvjetničke tvrtke NSP iz 2025. godine. Moškovič, 51. najbogatija osoba u Rusiji prema najnovijoj Forbesovoj listi milijardera, uhićen je u ožujku 2025. i optužen je za pronevjeru 400 milijuna dolara, a izjašnjava se nevinim.

Tužiteljstvo je 1. svibnja od suda zatražilo da zaplijeni njegovu imovinu. Sud je u priopćenju naveo da je u ponedjeljak proveo "pripreme" prije ročišta zakazanog za 5. svibnja. "Zaštitna ovrha određena je na pokretnu i nepokretnu imovinu Moškoviča, kao i na 100 posto dionica nekoliko tvrtki, uključujući Rusagro", potvrdio je ruskim novinskim agencijama izvor upoznat sa sudskom odlukom, dodajući da se sudska odluka odnosi na sve dionice Rusagra u vlasništvu Moškoviča.

Postupak protiv Moškoviča, bivšeg zastupnika koji je poslovnu karijeru započeo prodajom računala u kaosu postsovjetske Rusije, a potom izgradio jedno od najmoćnijih poljoprivrednih carstava u zemlji, odjeknuo je među poslovnom elitom. To je bilo najznačajnije uhićenje ruskog poslovnog čovjeka još od uhićenja osnivača Summa grupe Zijavudina Magomedova 2018. i kućnog pritvora dioničara AFK Sistema Vladimira Jevtušenkova 2014. godine.

Rusagro, jedina velika ruska poljoprivredna tvrtka uvrštena na burzu i veliki proizvođač šećera, svinjetine, ulja i proizvoda bogatih masnoćama, ranije je objavila da normalno posluje unatoč uhićenju osnivača, no odbila je komentirati zamrzavanje imovine. Tvrtka izvozi svoje ulja i druge proizvode u 23 zemlje, uključujući Kinu, Tursku i Iran.