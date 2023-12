Marijana i Ivica Puljak pohvalili se uspjehom svog sina Tome

OČEKUJU I DRUGE STRANKE CENTRA

Novi savez na političkoj sceni: Koliko mandata mogu osvojiti Fokus i Reformisti s novim partnerima

Novi savez trebao bi se, kako je Večernji list već pisao, i proširiti, i to navodno vrlo skoro s obzirom na to da u centru vlada poprilična gužva i s obzirom na to da zbog toga mnogim strankama prijeti ostajanje ispod izbornog praga, odnosno raspršivanje i gubljenje glasova.