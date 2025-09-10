Marijan Pavliček: Stanje na računu grada Vukovara je alarmantno, odgovorna za to je bivša vlast

Na danas održanoj konferenciji za novinare, gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček rekao je kako je situacija u vukovarskom gradskom proračunu alarmantna i nikad u posljednjih 15-ak godina nije bila gora pri čemu je optužio bivšeg gradonačelnika Ivana Penavu da je uzrokovao takvo stanje.

- Razlog tome su prvenstveno megalomanski projekti bivše vlasti na koje se trošilo na milijune i milijune eura. Isto tako razlog tome je i neracionalno ponašanje prema gradskim financijama, posebice potrošnja u zadnjih nekoliko mjeseci, odnosno uoči lokalnih izbora kao i upošljavanje novih ljudi u zadnjih nekoliko mjeseci svi redom s ugovorom na neodređeno – rekao je Pavliček.

Pojašnjavajući razloge takvog stanja posebno se dotakao najave izgradnje nove Ekonomske škole, od čega se odustalo dolaskom Pavličeka na mjesto gradonačelnika, rekavši kako je ona do sada Grad koštala nekoliko milijuna eura jer se moralo platiti to što radovi nisu izvršeni u dogovorenom roku, a izgubljen je i jedan sudski spor. Samo na odvjetničke usluge u tom projektu Ekonomske škole u posljednje četiri godine plaćeno je 457.000 eura.

- Posljedica svega je da trenutno stanje na računu Grada, što se tiče raspoloživih nenamjenskih sredstava, iznosi 30.379 eura. Općine s 500 do 700 stanovnika imaju više sredstava od nas. To su sredstva predviđena za plaće uposlenika Grada i gradskih ustanova, za tekuće poslovanje, režijske troškove, brojne manifestacije. Ostala su sredstva strogo namjenska. Zato smo morali ponovno tražiti odgodu plaćanja i prema nekim izvođačima kako bi sačuvali financijsku stabilnost – rekao je Pavliček. Kazao je i kako je Penava u posljednjih šest mjeseci u gradsku upravu uposlio 6-7 novih osoba na neodređeno vrijeme kao i da je u adrenalinskom parku, koji je otvoren pred izbore, uposleno 7 osoba na neodređeno vrijeme a oni svi zajedno uprihode za jednu plaću.

Spomenuo je i jednokratne pomoći rekavši kako je Grad u prvih šest mjeseci isplatio ih za 200 posto ispucane u odnosu na proračun. Tvrdi kako su se te pomoći davale bez ikakvih kriterija ljudima koji imaju oba uposlena kao i da je još 15-ak građana čekalo jer im je navodno bilo obećano da će dobiti nakon izbora. Dalje govoreći spomenuo je i bivšeg DP-og direktora Vukovarske gospodarske zone koji je dan prije dolaska nove direktorice sam sebi isplatio, sukladno ugovoru, šest mjesečnih plaća i odjavio se. Za bivšeg direktora Vukovarskog vodotornja rekao je kako si je u ime tvrtke, prije nekoliko mjeseci, kupio laptop vrijednosti 2.900 eura. Prije nego je otišao s te dužnosti procijenio ga je na 400 eura i otkupio ga.

- To sve pokazuje u kakvu su situaciju pojedinci iz bivše vlasti doveli Grad. Stalno isplivavaju novi problem. Ne bojim se i riješit ćemo ih u sljedećih 6 mjeseci, pa makar i uz bolne rezove uvest ćemo stabilno financijsko stanje kako bi Grad pozitivno poslovao i kako bi krenuo u infrastrukturne i racionalne razvojne projekte. Niti je gradska vlast nesposobna niti je istina da nema vizije nego baš suprotno. Aktualni gradonačelnik nije nijednom provukao karticu Grada ni uposlio nekoga u gradsku ustanovu ni platio ijedan domjenak. U zadnja dva mjeseca se trošilo na održavanje hladnog pogona – kazao je Pavliček. Kako bi se premostilo krizno razdoblje Pavliček je najavio kako će uskoro Grad uzeti jednokatni kredit kako bi se mogli financirati projekti za koje se dobiva povrat sredstava.

Prozvani Ivan Penava kaže kako mu je sve to što priča Pavliček apsurdno.

- Na dan preuzimanja vlasti na računu Grada Vukovara je bilo gotovo 2,2 milijuna eura s tim da je još oko 3 milijuna eura bilo neisplaćenih potraživanja. Dakle mogao je računati na preko 5 milijuna eura. Pozivam ga da se konačno uhvati posla i počne raditi. Apsurdno je govoriti da smo Grad ostavili u nekim financijskim dubiozama jer je na mjestu Pavličeka, kako smo mi željeli, trebao biti Domagoj Bilić – rekao je Penava.