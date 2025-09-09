Direktor Komunalca sebi povisio plaću za 1600 eura

Poslije lokalnih izbora i ponovnog postavljanja na mjesto direktora jedan od prvih poteza novog/starog direktora vukovarske gradske tvrtke Komunalac Brune Marića bio je da sebi i zamjeniku direktora Goranu Bendri osjetno poveća plaću. Prema navodima iz Domovinskog pokreta, Marić je sebi plaću povećao za 1600, a Bendri za 900 eura. U isto vrijeme zaposlenima u Komunalcu plaća nije porasla ni za euro. – Građani Vukovara će, kroz račune za odvoz smeća i grobarine, tijekom ovog mandata izdvojiti dodatnih 110.000 eura samo za plaće novog direktora Komunalca i njegova zamjenika. A upravo zbog navodne "teške financijske situacije u gradu" toj istoj vlasti nije bilo teško ukinuti besplatne vrtiće – poručili su iz vukovarskog DP-a.

Prozvani direktor Komunalca Bruno Marić kaže kako je istina da je došlo do povećanja plaća direktoru i zamjeniku, čemu je osnovni razlog usklađivanje plaća s ostalim direktorima gradskih tvrtki u gradu kao i pročelnika u gradskoj upravi. – Isto tako činjenica je i da direktoru Komunalca plaća nije rasla od svibnja 2019. godine, kao i da su u međuvremenu rasle plaće ostalih direktora, pri čemu je Komunalac uvijek ostajao po strani. Moja neto plaća, do ovog povećanja, iznosila je manje od 1800 eura. Sada je povećana za dodatnih 1600 eura, ali u bruto iznosu. Podsjećam kako je vukovarski Komunalac gradska tvrtka s oko 200 zaposlenih, što samo govori o djelatnostima i odgovornosti koju direktor ima – kazao je Marić.

Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček rekao je kako je Skupština Komunalca, odnosno on, bila upoznata s podizanjem plaće u toj gradskoj tvrtki te potvrdio kako je razlog tome usklađivanje visine plaća s ostalim direktorskim plaćama. – Nije ista odgovornost direktora koji ima 200-tinjak zaposlenih i niz djelatnosti i direktora koji ima pet ili deset zaposlenih. Od 1. siječnja slijedi i povećanje plaća radnicima u Komunalcu, i to osjetno povećanje, koje će svatko od zaposlenih osjetiti. U tom povećanju plaće direktora i njegova zamjenika više neće rasti – najavio je Pavliček.