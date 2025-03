Maraschino su ispijali Hitchcock, Hemingway, Welles, a danas je hit u barovima u New Yorku i Dubaiju

Bila je to ljubav na prvi gutljaj – magija proizašla iz skromne višnje maraške, voćke koja je unazad više stoljeća na naša područja pristigla iz Male Azije i udomaćila se u škrtom dalmatinskom kamenjaru. Nakon prvog održanog masterclassa u renomiranom restoranu Soul Kitchen u Dubaiju, koji je lani “probio led” i oduševio tamošnju barmensku scenu, prve zalihe Maraskina Maraschina u Ujedinjenim Arapskim Emiratima rasprodane su u samo devet dana. Svi koji su tada probali “kralja svih likera”, kako ga je još 1887. opisao tadašnji princ od Walesa (kasnije kralj George V.), odlučili su ga uvrstiti u svoje barove, klubove i restorane, pa tako i jedini hotel na svijetu sa sedam zvjezdica, superluksuzni Burj Al Arab u Dubaiju, kao i nova hit destinacija na umjetnom otoku Palm – hotel Atlantis The Royal.

Ove godine pak otišlo se i korak dalje. Voćna aroma, slojevitost okusa i osvježavajuća nota, koji se ljube i s jednostavnim špricevima i s kompleksnim koktelima, Maraschino su kao glavnu zvijezdu predstavili i u najmaštovitijim kreacijama Maraskina Cherry Blossom barmenskog natjecanja koje je iskristaliziralo osam finalista, od kojih šest žena, iz renomiranih barova Mandarin Orientala, Hakkasan, The Guilda, Robertosa, Bvlgarija... Pobjednički koktel složila je Efranian Zahra Azmoodeh, barmenica Atlantis The Royala, koja je nagrađena putovanjem u Hrvatsku idućeg mjeseca, u kojoj će posjetiti zadarski višnjik u punom cvatu i Maraskinu tvornicu, upoznati se s procesom izrade Maraschina te s barmenima domaće “mixology” scene.

Teško da je svojedobno itko mogao i zamisliti “moderan” život zadarskog Maraschina – likera koji je na svijet došao prije pet stoljeća kao “ljekarija” dominikanskih redovnika. Burna povijest, naravno, ni njega nije mimoišla. Pripreman po čuvanoj, tradicionalnoj recepturi koja se održala do danas – destilacijom macerata zrelih plodova, peteljke i lista dalmatinske višnje maraske, prepoznatljivog slatkog okusa i aromatičnog mirisa – davnih je dana “pokorio” i Napoleona. Kraljica Viktorija je 1871. povukla engleske ratne brodove iz Sredozemlja kako bi ga ukrcali za potrebe britanskog dvora, dok slavni francuski pisac Honore de Balzac u svom romanu “Un debut dans la vie” (Put u život) opisuje razgovor Schinnera i Georgesa o Zadru i Dalmaciji: “To je bilo u onom gradu gdje se proizvodi Maraschino. Bio sam tamo. To je na obali...” Priča se kako je Maraschino u svojim Memoarima veličao i ljubavnik Casanova, a ispijali su ga i Alfred Hitchcock, G. B. Shaw, Charles Baudelaire, Ernest Hemingway, Orson Welles, Charlie Chaplin... Služio se i na posljednjem putovanju Titanica, da bi i danas kvalitetom i originalnošću osvajao neku novu elitu, obične ljude, pjesnike, pisce, intelektualce...

Nina Christina Stanić, direktorica marketinga Stanić grupe, koje je Maraska članica, kaže kako je Maraschino specifičan proizvod, jedino autohtono jako alkoholno piće u Hrvatskoj, takozvani terroir. Kao takav prisutan je u gotovo svakoj maloprodajnoj trgovini u Hrvatskoj, a sve više se vraća i u kućne vitrine naših sugrađana.

– Stariji će se sjetiti da je to tradicija koja se baštini generacijama. No ono što izrazito veseli je povratak Maraschina u domaće, ali i svjetske barove! Radi se o likeru koji je pomogao oblikovati svjetsku koktel-scenu koja je nastajala i cvjetala u doba prohibicije, kada je i Maraschino prolazio svoje zlatne godine. U to doba nastali su klasični kokteli poput Last Worda, Martineza i Aviationa, a Maraschino je neizostavan sastojak svakog od njih – kaže naša sugovornica ističući kako danas u izvozu završava 30% ukupne proizvodnje Maraschina, a najveća tržišta su SAD i UAE.

– Kada smo razmišljali o građenju brenda izvan Hrvatske, odlučili smo se fokusirati primarno na dvije države/lokacije – SAD, konkretno New York, u kojem imamo svoje predstavništvo, te UAE, odnosno Dubai, kao hub za barsku scenu tog dijela svijeta. Istovremeno napadamo zapad i istok, i to u prijestolnicama barskog života – objašnjava te podsjeća kako je Zadar nekad bio svjetska prijestolnica likera. Tadašnji najveći kupci bili su najveći europski kraljevski dvorovi, uključujući Englesku, Francusku i Italiju. George V., tadašnji britanski monarh – prijestolonasljednik, čak je osobno posjetio zadarsku destileriju Francesca Driolia, veoma bitne figure u povijesti Maraschina – oca tog pića.

Zbog toga nam je i Dubai posebno zanimljiv. Na ovu se regiju danas gleda kao na svojevrsnu aristokratsku destinaciju, a to je zgodna metafora za ponovni revival ovog likera – od dvorova britanskih monarha u 19. stoljeću do najluksuznijih hotela današnjice poput Burj Al Araba i Atlantis The Royala – napominje Stanić.

Inicijativa poput Cherry Blossoma bila je tako samo jedan u nizu samostalno organiziranih Maraschino događanja koji su pridonijeli promociji zadarskog Maraschina. U ekskluzivnom Gilt Sky Baru u hotelu Burj al Arab Maraschino je predstavljao i svjetski poznati barmen Vitali Kolpin.

Što se zapravo događa u tvornici Maraska otkako ju je Stanić grupa, poznata i po brendu prirodnih voćnih sokova Juicy, preuzela od Mepas grupe 2022., pitamo.

– Događa se zaista puno toga – prvo je trebalo srediti temelje, naučiti sve procese i posložiti organizaciju. Taj posao, koji zapravo nitko i ne vidi, trajao je neko vrijeme, a sada ulazimo u drugu fazu, s prvim pravim iskoracima. Kad govorimo o samoj tvornici, trenutačno se pripremamo za remont i renovaciju proizvodnog pogona u 2026. godini. Investirali smo u novu proizvodnu liniju koja bi trebala krenuti s radom početkom iduće godine, a na kojoj ćemo proizvoditi nove signature boce za bittere i voćne likere. Također, u planu je novi razvojni laboratorij, koji će nositi ime Nevenke Benini, žene koja je zadužila Marasku, ali i cijeli grad Zadar – inače poznate po nadimku mama Amarene – osmislila je prve prirodne sirupe u bivšoj Jugoslaviji. Također, pripremamo i otvaranje turističke ponude, u sklopu koje će turisti moći doći pogledati proizvodni pogon, proći poučnom stazom i naučiti o bogatoj povijesti Maraske, Maraschina i Zadra – objašnjava Nina Christina Stanić.

Foto: Promo

Trenutačni fokus je na višnjiku u sklopu kojeg je planirana i eno-gastronomska turistička ponuda.

– Naša plantaža višnje maraške najveća je monosortna plantaža na svijetu – prostire se na ukupno 200 hektara, gdje se pažljivo čuva oko 100.000 stabala maraške različite starosti. Prije mjesec dana, nakon mnogo priprema i investicija u opremu, s ponosom mogu reći da je počela obnova višnjika. Cijeli tim stručnjaka ulaže svoja znanja i napore kako bi potpuno obnovili Maraskin višnjik. Ove godine u planu su 32 hektara nasada, a za drugu fazu planirana je obnova dodatnih 37 hektara i tako dalje. Ovo je ujedno i naš daleko najvažniji projekt otkad smo preuzeli Marasku, a njegova uspješnost i očuvanje ploda koji čini srce Maraske ključni su za ostvarenje vizije budućnosti u koju svi čvrsto vjerujemo – doznajemo od Stanić. Široka paleta proizvoda na bazi maraške u jakim alkoholnim pićima (JAP) podrazumijeva Maraschino, Amarena liker, Madre Badessa Inamorana liker, Cherry Brandy i Cherricu. U bezalkoholnom asortimanu (BAP) su pak sirup od amarene, premium sirup od amarene i amarena nektar.

– Možemo reći da smo sada prošli prvu fazu, koja se odnosila na stabilizaciju poslovanja Maraske te sada ulazimo u fazu razvoja i rasta. Napravili smo mnogo, ali tek smo zagrebali po površini i tek trebamo pokazati što Maraska doista predstavlja i što znamo raditi. U portfelju imamo vrhunske brendove kojima je potrebno dati strukturu i izloženost. Uz to, osvježili smo asortiman novitetima u koje polažemo velike nade, s posebnim naglaskom na PeTe i Madre Badessa likere i rakije. Kad ne govorimo o samim brendovima, onda govorimo o Maraski kao tvrtki i proizvođaču. Ulažemo velike napore u izgradnju reputacije i ponovno povezivanje s našim gradom Zadrom i lokalnim stanovništvom. Pred nama je jako puno posla, ali svi u timu dijelimo viziju i strast prema ovom poslu – imamo velike planove na svim razinama, a naša dugoročna vizija je ponovno postati svjetska prijestolnica likera, vraćajući Maraschino na mjesto kojem pripada – na vrh svjetske barske scene, kao najljepše hrvatske razglednice u svijetu – ističe Nina Christina Stanić.

Foto: Promo

U pobjedničkom koktelu netom održanog Crerry Blosoma u Dubaiju, kreaciji iranske barmenice Zahre pod nazivom Kiss Spell (čarolija poljupca), s Maraschinom su se sljubili votka, rooibos čaj, vanilija i jasmin. No već idućeg mjeseca bit će prilike i za neke nove “čarolije” kad će Zahra zajedno s kolegom Lucom Cinallijem biti Maraskina posebna gošća i predstavljati Maraschino na turneji kroz Hrvatsku koja će završiti sudjelovanjem na Weekend Food Festivalu u Rovinju.

U svom najpropulzivnijem razdoblju, u 19. stoljeću, zadarska industrija likera proizvodila je više 400.000 boca godišnje, cherry liqueur, pelinkovac, labbro rubino i curacao. No čak dvije trećine činio je Maraschino, koji je posebno bio tražen u Beču, Parizu, Londonu, Berlinu, Frankfurtu, Nürnbergu, Petrogradu, Napulju, Genovi, Milanu, Carigradu... a kasnije i u SAD-u, Kanadi, Australiji... Na službenim stranicama Maraske piše kako je Francesco Drioli 1840. uveo i posebnu tehniku ručnog pletenja boca Maraschina, koja se zadržala u izvornom obliku do danas te čini i poseban vizualni identitet proizvoda, jedinstven u svijetu.

– Kombinacija tradicije i suvremenosti dobitna je kombinacija koju zadarski Maraschino ima, a svi znamo da klasici traju vječno s razlogom – komentirao je Tauland Hyka, barmen iz Dubaija.