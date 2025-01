'Dubai je posebna priča, zanimljivo je uživo promatrati sudar islamskih običaja s vesternizacijom'

Od studentskih dana na Fakultetu političkih znanosti usporedno s kojima se publici na HRT-u predstavila kao loto djevojka do orkestriranja hit kampanjom Nine Skočak na nedavnim izborima za Europski parlament, ne postoji preveliki izazov za Paulu Čatipović. Svestranoj savjetnici za odnose s javnošću posao voditeljice donio je dragocjeno iskustvo pa tako još uvijek vodi evente uživo. Osim toga predaje studentima istog fakulteta na kojem je diplomirala i trenutno je na dobrom putu da postane doktorica politologije. Odmor od brojnih obaveza Paula pronalazi putujući svijetom.

Zavidan je popis lokacija koje je ova Zagrepčanka obišla do svoje 27. godine, kao da se drži izjave putopisca Matthewa Karstena prema kojoj ulaganje u putovanja podrazumijeva ulaganje u sebe. Sredinom ove godine u privatnom aranžmanu po prvi put se zaputila na Bliski Istok, odnosno njegov turistički najrintrigantniji grad - Dubai. Petodnevnom doživaljaju prethodio je direktan let avionom u trajanju od šest sati, a svoje dojmove Paula je odlučila podijeliti s nama.

Ovisno o preferencijama i budžetu, Dubai nudi različite opcije povoljnog smještaja: - Iskreno, smještaj tamo zaista nije skup, mi smo bili u hotelu s pet zvjezdica čija je cijena bila neusporediva s nekim drugim destinacijama koje smo posjetili. Valjda je to zbog ogromnog broja hotela i posljedično, hotelskih soba, zbog čega hotelijerstvo u gradu pati od prevelike ponude, što smanjuje prihode ponuđačima smještaja - ističe Paula. Tijekom boravka ondje uživala je u brojnim atrakcijama, među kojima odskače popularni pustinjski safari.

- Da, išli smo na pustinjski safari. Jahanje deva je u biti lagana šetnja, što je fora iskustvo, ali osobno sam više za neke adrenalinske aktivnosti. Boardanje na pijesku mi se puno više svidjelo jer je nešto zaista drugačije, ali je teško držati balans, važno je dobro 'zategnuti board' i imati dobru obuću. Doduše, ja sam skijašica, ne boarderica, tako da mi je board uvijek neobična promjena! (smije se)

Dubai je dom najviše svjetske građevine: - Što se tiče Burj Khalife da, super je pogled i prošli smo ju cijelu, ali bude zaista velika gužva, puno turista. Iako, ne mogu reći, jako su dobro organizirani, imaju po osobu zaposlenu za sve, da vam u jednom trenutku samo kažu gdje trebate nastaviti hodati, preko pregleda karte, vožnje liftom itd. - prisjeća se Čatipović posjeta zgradi visokoj 828 metara, u čijem podnožju se nalazi najveći trgovački centar na svijetu.

- Da, tako je, taj ulazak u Burj Khalifu kroz trgovački centar im je prava konzumerističko-turistička fora. Da biste došli do te neizbježne turističke atrakcije morate proći pokraj hrpe 'šljaštećih' trgovina, restorana, akvarija itd. Pokušat ću se opravdati kako nisam potpala pod taj trik izjavom da sam ionako planirala kupiti novi par cipela tamo i prije nego li smo stigli! Svi su, naravno, bili užasno ljubazni - priznala je bivša loto djevojka.

Dubai je po mnogočemu grad paradoksa, a jedan od njih je Dubai Miracle Garden: - Joj, mislim vrt je prekrasan, ima doslovno dvorac napravljen od biljaka, razne likove, avion... Ali stvarno je suludo da je najveći vrt na svijetu u biti u pustinji, to nekako baš opisuje taj grad skroz - tvrdi Paula i dodaje da nije odoljela da se ne okupa u Perzijskom zaljevu.

- Jesmo, što se tiče plaža, baš su po mom ukusu, svugdje je pijesak i doista je bilo čisto. Tamo je i Dubai Aquaventure gdje se možete spustiti u bazen slobodnim padom! Mislim da ima oko 20 metara i ostvaruje se brzina od oko 60 km/h u 3 sekunde, prolazite kroz prozirnu akrilnu cijev okruženu morskim psima i na kraju uranjate u vodu. Eto, na to sam mislila kad sam rekla da više volim adrenalin! (smije se) Netom poslije su mi se tresle ruke par sekundi, ali odmah sam htjela ići opet. Unutar kompleksa je obilje plaža s ležaljkama i to je stvarno prava uživancija - opisuje doktorandica koja osim mora i pijeska obožava i skijati. Pitali smo ju je li iskusila skijanje na zatvorenom u Ski Dubaiju.

- Skijam od svoje pete godine, tata me naučio u svojoj rodnoj Sloveniji. Na skijanje idemo svake godine, gotovo bez ikakvih preskakanja, osim prošle godine kada sam imala obuhvatni ispit na doktorskom studiju pa sam zimu provela pripremajući se za to. Ali zato ćemo ove godine nadoknaditi. Prošla sam većinu i Slovenije, Austriju, Njemačku, Italiju, Francusku i ove godine planiram u Švicarsku u St. Moritz. Obožavam skijanje i sve što prirodno ide s njim tako da me Ski Dubai uopće ne privlači - priznaje uz osmijeh. Kako kaže, nije joj bio problem slijediti tamošnja pravila ponašanja

- Jasno, ali mislim da je Dubai posebna priča jer je pod zaista snažnim udarom vesternizacije i kulturne globalizacije. Iz sociološke perspektive je uživo jako zanimljivo za promatrati taj sudar kultura, iskreno - primjećuje savjetnica za odnose s javnošću.

S obzirom da je riječ o najgušće naseljenom gradu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, prometna povezanost postaje izuzetno bitna za turiste: - Automobilom smo išli, a kao i uvijek, put je ovisio o dobu dana i jesmo li zapali u neke gužve. Ili bismo išli pješke, pogotovo navečer kada nije tako vruće - objašnjava Čatipović, na koju je lokalno stanovništvo ostavilo dobar dojam: - Nije bilo nikakvih neugodnih situacija, svi su stvarno bili ugodni i uslužni - rekla je i istaknula jedan trenutak s putovanja.

- Nije baš anegdota, ali možda je zanimljivo znati da smo pri dolasku u Dubai na aerodromu dobili besplatno SIM kartice, i to s internetom, što je bilo jako korisno u početku. I što se tiče Ubera, jako je dobro organiziran, u podzemnim garažama postoji hrpa znakova o tome gdje vas čeka Uber i šanse su da ćete ga na velikim i poznatim mjestima dobiti instantno - izrazila je Paula oduševljenje jednom od mnogih stvari zbog kojih svim zainteresiranima preporučuje posjet ovom bliskoistočnom velegradu.

- Preporučila bih posjet Dubaiju onima kojima je zanimljiv taj sudar islamskih običaja s vesternizacijom. Ima bogatu ponudu gastronomije, lokalnih do mainstream trgovina, tu svoju 'specifičnu' arhitekturu, noćni život... Ja uvijek na putovanjima volim ići po muzejima pa preporučujem Museum of The Future za ljubitelje tehnologije i futurističkih eksponata. Ulaznica nije baš jeftina, ali ako vas to zanima, to se isplati. I svakako sve posjete rezervirajte unaprijed online - savjetuje Zagrepčanka koja trenutno ima previše turističkih ambicija da bi razmišljala o povratku u Dubai.

- Imam još puno destinacija u planu tako da sam fokusirana na to i, možda će zvučati cheesy, ali ja uvijek putujem u dobrom društvu, bilo s dečkom ili nekim društvom, obitelji, i onda vam meni svugdje bude predobro i želim se vratiti. Tako da mislim da mi dojam o destinaciji uvijek bude pod utjecajem društva. Prije točno godinu dana sam bila u Finskoj, doduše službeno, s kolegicom, u Helsinkiju i Rovaniemiju u Laponiji, na Arktičkom krugu. Tamo je toliko 'cozy winter' atmosfera da ja stalno govorim da se moram vratiti tamo, pogotovo jer nisam ulovila polarnu svjetlost, a zaista je čarobno. Vidjet ćemo hoće li mi u budućnosti prevagnuti nove destinacije ili povratak predobrim prošlim iskustvima. Nadam se oboje!! - kaže Čatipović. Zanimalo nas je i najbolje vrijeme za posjet ovoj zemlji. Naime, temperature u Dubaiju ljeti mogu doseći i preko 40°C.

- Ako ne podnosite dobro vrućine onda definitivno treba izbjegavati te periode. Je, bilo je jako vruće, kasnije navečer se još i može šetati, ali po danu se ljudi drže zatvorenih i klimatiziranih prostora. Zapravo nam je najveći problem bila ta vrućina u pustinji, iako smo išli ranije ujutro, kako je vrijeme prolazilo postajalo je užasno vruće. Bez hrpe vode ni ne pomišljajte ići. Iako se ljudi koji rade tamo zaista brinu da svi stalno imaju vode - govori Paula i pritom otkriva koji tip odmora najviše preferira.

- Volim i aktivan i neaktivan odmor! Kako smo uglavnom u hotelima dok putujemo ja gotovo uvijek odem u teretanu i u spa, obožavam to, i spremna sam hodati kilometre i kilometre pri razgledavanju. Ali onda tipa idući dan mogu samo ležati na nekoj plaži ili gdjegod i ne raditi ništa. Ili pak skijati ili planinariti. Pristajem i aktivnom i neaktivnom tipu ljudi i zaista mi je najbitnije da je dobro društvo, ovo ostalo je sve sekundarno i prilagodljivo - tvrdi. Pored rekreacije i uživanja na plaži, nerijetko se voli upustiti i u upoznavanje s poviješću mjesta.

- Volim i to, Rim je po tom pitanju naravno prebogat, to je zaista posebno iskustvo što se tiče povijesne baštine i jako mi je ostalo u sjećanju, kao i Pompeii na primjer. Churchill War Rooms u Londonu isto. Obožavam dvorce koji su autentični, to me iznimno fascinira ili recimo neki dobro sačuvani povijesni ostatci, nekropola s podzemnim grobnicama u stijenama na Cipru je fascinantna - ističe Čatipović.

Za kraj nam je nabrojala neke buduće destinacije: - Japan me zanima, Kuba isto, ima toliko toga... Prošlo ljeto sam provela oko mjesec dana u Španjolskoj, dio sam učila španjolski u Barceloni, a dio sam bila kod prijatelja u Valenciji, bilo je zaista predivno. Pokušavam uloviti vremena da se vratim u Barcelonu na još neko vrijeme i odem na ispit, vidim neke ljude, posjetim opet neka mjesta koja tamo obožavam, a onda opet, i u Amsterdamu imam prijatelje koje jedva čekam ponovno vidjeti. Ono što je trenutačno na repertoaru je skijanje za Novu godinu u Italiji pa St. Moritz iza toga, veljača ili ožujak. A za dalje ćemo vidjeti, s dobrim društvom je dobro i u bunaru - zaključila je Paula.

