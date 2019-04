Maras Sokolu: Dobili ste 40 puta manje glasova od mene na izborima

U rubrici Dvoboj emisije Točna na tjedan N1 televizije obračunali su se HDZ-ov Tomislav Sokol i SDP-ov Gordan Maras.

– Činjenica je da gospodin Maras već dugi niz godina radi na redikulizaciji naše političke scene. Da se koristi trikovima kojima sam se ja koristio u drugom razredu osnovne škole da bih privukao malo medijske pažnje. To mu nekad uspije, nekad ne uspije, ali takva medijska pažnja nije ono što našim građanima treba i nije način na koji bi se politička kampanja trebala voditi. HDZ cijelo vrijeme govori o svom programu, vrlo konkretno i detaljno. Obilazimo sve županije, razgovaramo s građanima, ne bavimo se cirkusima kao kolega Maras – kazao je Sokol na što mu je Maras odgovorio:

– Ako kaže da je nešto cirkus, onda kada predsjednik njegove stranke i premijer Republike Hrvatske napravi još goru stvar, onda je to još veći cirkus nego što je bio ranije. Ali gospodin Sokol se ne može na taj način odnositi prema svom predsjedniku stranke jer je isključivo radi njega treći na listi, jer je ušao u Sabor s 400 preferencijskih glasova u svojoj izbornoj jedinici i on svojim dosadašnjim političkim radom nije ničim zaslužio to mjesto, osim odlukom premijera Plenkovića. Za razliku od mene, koji sam prisutan već 20 godina, a na zadnjim izborima sam dobio skoro 40 puta više glasova nego gospodin Sokol.

Sokol je spomenuo i Marasovu ministarsku poziciju rekavši kako je tadašnja Vlada bila najneuspješnija u povijesti Hrvatske.

Na pitanje kako komentiraju rast populističkih, pogotovo desnih, opcija diljem Europe Sokol kaže kako one jačaju, ali da to treba staviti u kontekst.

– Oni koji puno više padaju po anketama su socijaldemokrat, iz čega se vidi da su oni zatvoreni u nekim prošlim vremenima, slično kao SDP ovdje, da se ne bave rješavanjem praktičnih problema građana i da je to ono gdje će možda određene stranke moći ostvariti napredak, gdje će se vidjeti slabost mainstream stranaka – rekao je.

Maras mu je pak poručio da se nije pripremio.

– Iz zadnje ankete prije ove prethodne, vidi se da je upravo Europska pučka stranka pala najviše u broju mandata, a druge stranke ljevice su narasle. Naravno da je to problem, ali to je jedna od slabosti Europske unije, koja nije uspjela uvjeriti građane - ne osjećaju EU kao nešto svoje – kazao je Maras.

