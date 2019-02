Sramotan potez Gordana Marasa: Izbacio ekipu HRT-a s konferencije za novinare

SDP-ovac Gordan Maras izbacio je ekipu HRT-a s konferencije za novinare podržavajući odluku stranke o bojkotu HRT-a.

– Nije do vas osobno, ja se ispričavam, ali priključili smo se bojkotu HRT-a. Mi smo se jednostavno priključili akciji HND-a koja traje do subote 2. ožujka pa do tada ne dajemo izjave za HRT. Time protestiramo protiv, prema našem mišljenju, najgoreg javnog servisa u Europi – izjavio je Maras, prenosi N1 televizija.

Dodao je da HRT nisu ni pozvali na ovu konferenciju te da su njihovi novinari vjerojatno došli vidjevši poziv na Hini.

Maras je naglasio i kako u HRT-u ima mnogo onih koji profesionalno rade svoj posao.



– Nažalost, 32 osobe tužene su od HRT-a i to je čin solidarnosti s vama, javnim djelatnicima koji prenosite informacije, i to je čin protesta protiv takvog HTV-a – izjavio je Maras.

Dodao je kako SDP "kao velika stranka koja zastupa interese građana" mora reagirati i da je to "primjereno i ispravno".



– Pozivam sve velike stranke da naprave isto, bilo bi dobro da se i HDZ ponaša na takav način, ali očito njima odgovara ovakav HTV pa to neće napraviti – rekao je Maras.

Ovo je sramotan odnos prema novinarima koji su došli izvještavati o konferenciji za medije. Ako Gordan Maras i SDP žele bojkotirati HTV, to mogu učiniti izbjegavanjem gostovanja na javnoj televiziji, no nitko ne smije zabraniti novinarima da obavljaju svoj posao.

