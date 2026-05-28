PROJEKT OD STRATEŠKE VAŽNOSTI

Vlada prodaje nekadašnji Spomen dom Kumrovec, objavljena cijena

Kumrovec: Titova rezidencija čeka neophodnu i vrlo skupu obnovu
VL
Autor
Nikol Zagorac/Hina
28.05.2026.
u 14:56

Prema prostornom planu područje je predviđeno za gospodarsku i ugostiteljsko-turističku namjenu, odnosno hotel

Vlada je odlučila na sjednici u četvrtak prodati kompleks Znanstveno-studijskog centra Kumrovec i okolnog zemljišta, dijela nekadašnjeg Spomen doma Kumrovec izgrađenog 1974. godine koji se koristio i kao smještajno-kongresni centar. Spomen dom je, uz nekadašnju Političku školu, koja se, također, prodavala u više navrata, proglašen projektom od strateške važnosti za Hrvatsku, a njime od 2023. godine upravlja Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. 

Odlukom Vlade prodaja kompleksa Znanstveno-studijskog centra provest će se putem javnog natječaja prikupljanjem ponuda s početnom cijenom od 2,7 milijuna eura, kolika je ukupna tržišna vrijednost nekretnina, s ciljem revitalizacije kompleksa, jačanja turističke ponude područja te sprječavanja propadanja objekata i troškova njihova održavanja.

Prema prostornom planu područje je predviđeno za gospodarsku i ugostiteljsko-turističku namjenu, odnosno hotel. Uz kupoprodajnu cijenu kupac će biti u obvezi platiti i trošak izrade procjembenog elaborata u iznosu 2833 eura, kao i trošak izrade energetskog certifikata iznosa 10.350 eura. "Spomen-dom je od 1991. do 2003. godine služio za smještaj prognanika iz ratom pogođenih područja, a danas zahtjeva velika ulaganja za stavljanje u funkciju", poručio je potpredsjednik Vlade i resorni ministar Branko Bačić

Kompleks se sastoji od tri povezane građevinske cjeline ukupne površine 8386 metara kvadratnih u sklopu kojeg se nalaze velika i mala dvorana, čitaonica s knjižnicom, poslovni kabineti, recepcija, kuhinja, restoran, bazen i druge pomoćne prostorije, kao i smještajni dio sa 62 sobe i pratećim sadržajima. Konzervatorski odjel u Krapini donio je 29. travnja 2024. rješenje kojim su objekt i veći dio zemljišta stavljeni pod preventivnu zaštitu na razdoblje od četiri godine. Sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, prije sklapanja ugovora o kupoprodaji zatražit će se očitovanje Općine Kumrovec i Krapinsko-zagorske županije o korištenju prava prvokupa.
