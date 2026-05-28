Splitski specijalci uhitili muškarca s europske tjeralice. Evo što su sve pronašli kod njega

Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske uhitili su na području Splita 36-godišnjeg državljanina Poljske za kojim je Savezna Republika Njemačka raspisala europski uhidbeni nalog. Kako je priopćila policija, postupanje je provedeno na temelju operativnih saznanja o mogućem boravku tražene osobe na području Splita. Policijski službenici Interventne policije 26. svibnja ušli su u stan na području Žnjana, gdje su pronašli i uhitili muškarca.

Tijekom postupanja od uhićenog je oduzeto ukupno 36 ampula hormona rasta i testosterona, koje spadaju u kategoriju zabranjenih tvari u sportu. Uhićeni muškarac priveden je u službene prostorije policije radi daljnjeg kriminalističkog istraživanja i provođenja zakonom predviđenih postupaka, priopćila je PU splitsko-dalmatinska.