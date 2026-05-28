Sumnja na zarazu ebolom: Žena izolirana u Gornjoj Austriji, bit će prebačena u Beč

U austrijskoj saveznoj pokrajini Gornjoj Austriji, postoji sumnja u prvi slučaj ebole. Kako piše dnevni list “Heute”, jedna ženska osoba u srijedu je primljena na pregled u jednu od bolnica u Gornjoj Austriji, gdje je stavljena i u izolaciju, zbog simptoma koje ukazuju na mogućnost da je oboljela od ebole. Situacija je posebno zabrinjavajuća jer se je pacijentica tek u ponedjeljak vratila iz Ugande, gdje su nedavno već zabilježeni slučajevi ebole.

Isti izvor navodi da početni testovi krvi nisu potvrdili zarazu ebolom, međutim da slučaj nije u potpunosti zatvoren. Prema izvješću Pokrajinske sanitetske direkcije Gornje Austrije i nadležnih vlasti područja Urfahr Umgebung, početni nalaz mora biti potvrđen još jednim testom. Do tada navedena žena mora ostati u izolaciji, u klinici za zarazne bolesti. Gornjoaustrijske zdravstvene vlasti su već u srijedu navečer započele praćenje i ispitivanje osoba s kojima je pacijentica bila u kontaktu. Liječnički tim smatra pacijentičino stanje stabilnim. Planirano je da još danas, u tijeku dana žena bude prebačena, s posebnim prijevoznim sredstvom za zaražene osobe, u specijalnu kliniku u Beču. Ebola je virusna zarazna bolest, opasna po život. Ovisno o tipu virusa bolest u 25 do 90 posto slučajeva završava smrtnim ishodom, navodi “Heute”.

Prenosi se izravnim kontaktom s krvlju ili tjelesnim tekućinama zaražene osobe. Inkubacija može trajati i do tri tjedna, a obično se prvi simptomi zaraze pojavljuju već nakon 8 do 10 dana. I preminule osobe mogu biti prenosnici zaraze. A kada smo kod simptoma ebole, oni u početku nalikuju teškoj gripi s visokom temperaturom, glavoboljom, bolovima u mišićima i općom slabošću. Kasnije se javljaju i povraćanje, proljev, disfunkcija organa, a ponekad i teško unutarnje i vanjsko krvarenje. U teškim slučajevima zaraze može doći i do zatajenja rada više organa.

no što posebno ističu austrijski mediji, a dobro znaju i austrijski zdravstveni i sanitarni organi je da se je situacija s ebolom nedavno posebno pogoršala u središnjoj Africi. U Kongu je u međuvremenu zabilježeno više od 900 sumnjivih slučajeva zaraze, a više od 200 ljudi već je umrlo od ebole. Slučajevi ove teške i po ljudski život opasne zaraze zabilježeni i u Ugandi, što je trenutno velika briga i Austrijanaca, s obzirom na navedeni slučaj. Zbog Zakona o zaštiti podataka nadležne austrijske vlasti ne žele otkriti ni ime klinike u Gornjoj Austriji gdje je izolirana žena pod sumnjom da ima ebolu, ali niti klinike u Beču, gdje će biti prebačena, izvještava austrijska javna televizija ORF.