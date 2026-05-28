Dojave o bombama stigle u zagrebačke škole, oglasila se policija

Ponovno su se pojavile dojave o bombama. Ovog su puta mete zagrebačke škole. - Zaprimljeno je više dojava o bombama u zagrebačkim školama i postupanje je u tijeku - potvrdili su nam iz PU zagrebačke.

Podsjetimo, u ponedjeljak su zaprimljene dojave o postavljenim bombama u zgradi zagrebačke Gradske uprave i u zgradi Gradske skupštine. Zbog dojave o bombi u ponedjeljak ujutro evakuirana je i zgrada zagrebačkog Županijskog suda, a nakon pregleda utvrđeno je da je prijetnja bila lažna.