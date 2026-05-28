Kosti Kostanjeviću već naplaćena kazna od 40.000 eura, država mu vratila 14.000 eura. Domagoj Galić priznao i utaju poreza u drugom postupku

Sporedna novčana kazna od 40.000 eura, koja je nakon priznanja krivnje i nagodbe s USKOK-om, izrečena Kosti Kostanjeviću, bivšoj čelnoj osobi Ustanove za upravljanje sportskim objektima (USO) već je uplaćena u proračun. Istovremeno, Kostanjević koji je nakon priznanja krivnje i nagodbe s USKOK-om osuđen na dvije godine i pet mjeseci zatvora, te povrat 450.000 eura USO-u, postao je "bogatiji" za oko 14.000 eura. Riječ je o novcu, koji je bio blokiran na njegovom računu nakon uhićenja, a sada će mu biti vraćen. Naime, nakon što je Kostanjević lani u travnju bio uhićen te jedno vrijeme pritvoren, po nalogu USKOK-a bila je blokirana njegova imovina. Riječ je o standardnoj proceduri kojom USKOK unaprijed osigurava sredstva za oduzimanje nepripadne imovinske koristi u slučaju osuđujuće presude. Sud je tada blokirao novac koji je Kostanjević imao na svojim računima, a radilo se o oko 54.000 eura. Iz te sume je sada naplaćena sporedna novčana kazna, dok mu se ostatak blokiranog novca vraća. Što se tiče povrata 450.000 eura USO-u, kako će Kostanjević taj novac vratiti, tek će se vidjeti. USO će taj novac potraživati u imovinsko-pravnom zahtjevu, kojeg je postavio 18. svibnja 2026. o čemu će se odlučivati u parničnom postupku.

Optužnica u aferi Hipodrom je podignuta u prosincu lani, a Tomislav Tomašević, gradonačelnik Zagreba, koji je tvrdoglavo nije vjerovao u Kostanjevićevu krivnju, a i sam Kostanjević je do neki dan tvrdio da nije kriv, je pod salvom kritika političkih oponenata koji tvrde da Grad Zagreb nije pravovremeno postavio imovinsko-pravni zahtjev za povrat 1,8 milijuna eura, zbog čega Grad Zagreb, kako tvrdi HDZ, trpi financijsku štetu. Tomašević se brani da je Grad Zagreb čekao pravomoćnost optužnice za postavljanje tog zahtjeva te da je u ranijim slučajevima povezanim s procesima protiv Milana Bandića i suradnika mu, sud upućivao Grad Zagreb da imovinsko-pravne zahtjeve postavlja u parničnom postupku.

Inače, iako je HDZ sada dosta glasan u kritiziranju Tomaševića i traženju njegove odgovornosti za aferu Hipodrom, zanimljivo je da dok je Bandić bio gradonačelnik Zagreba, a oni ga podržavali u zagrebačkoj Gradskoj skupštini, nisu imali niti jednu primjedbu na to da u postupcima koji su se vodili protiv Milana Bandića i suradnika mu, Grad Zagreb nije postavljao imovinsko-pravne zahtjeve. A radilo se u nepripadnoj imovinskoj koristi od oko 228 milijuna kuna kolika je prema optuženicima i presudama bila šteta za Grad Zagreb u aferama Agram, Suhi led, Pročistač i Krašograd. Povrat tog novca ili barem djela njega u proračun Grada Zagreba, tražio je Tomislav Tomašević nakon što je 2021. prvi put izabran za gradonačelnika Zagreba. Usput, oštećenici imovinsko pravni zahtjev, prema zakonu, mogu postavljati tijekom istrage i do kraja dokaznog postupka, a obično se postavlja na prvoj sudskoj raspravi. Da kasnije postavljane imovinsko-pravnih zahtjeva i nije tako neuobičajeno, kao što se sada može čuti u kritikama upućenima Tomaševiću, svjedoči primjer Grada Rijeke koja je tek nedavno postavila imovinsko-pravni zahtjev u aferi Sortirnica. Ta je istraga pokrenuta 2023., neki su okrivljenici umrli još tijekom istrage, neki su se kasnije nagodili s tužiteljstvom, a onima koji nisu priznali krivnju, suđenje je počelo u veljači 2026.

Što se tiče imovinsko-pravnih zahtjeva u aferi Hipodrom, USO će 450.000 eura potraživati od Kostanjevića, a 1,3 milijun eura od Eurolex zaštite. Kostanjević je u svojim osobnim podacima naveo da ima stan od 66 kvadrata u Trnskom, dva automobila: Toyotu Corollu iz 2019. i Forting T5 iz 2024., te mjesečna primanja od 2400 eura. Eurolex zaštita je prema dostupnim podacima lani imao ukupni godišnji prihod od 6,7 milijuna eura, a osim istragom u aferi Hipodrom bili su obuhvaćeni i istragom zbog porezne utaje u postupku u kojem je USKOK optužio 53 osobe. U aferi Hipodrom Eurolex zaštita je priznao krivnju i nagodio se s USKOK-om. Kao pravna osoba oni su kažnjeni s novčanom kaznom od 25.000 eura te im se oduzima protupravno stečena imovinska korist od nešto malo više od 1,3 milijuna eura. Dio tog novca, oko 550.000 eura, blokirano je na računu tvrtke, a ostatak novca moraju uplatiti u roku koji im se odredi, ili će se u protivnom pokrenuti prisilna naplata. Krivnju su priznale i čelne sobe te firme; Domagoj i Slavko Galić.

Domagoj Galić osuđen je na dvije godine zatvora, a mora platiti i sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura. Toliku sporednu novčanu kaznu mora platiti i njegov otac Slavko Galić, koji je osuđen na godinu dana i četiri mjeseca zatvora. USKOK ih je teretio za pomaganje u zloporabi položaja i ovlasti i krivotvorenje isprave u sklopu zločinačkog udruženja. Domagoj Galić je također bio obuhvaćen istragom u predmetu u kojem ej USKOK optužio 53 osobe zbog utaje poreza. USKOK ga je teretio za sudjelovanje u poreznoj prevari kojom je proračun oštećen za 239.959 eura. Teretilo ga se da je kao predsjednik uprave Eurolex zaštite do 11. lipnja 2024., a nakon toga kao stvarni voditelj poslovanja te tvrtke, od početka 2023. do kraja 2024. dogovorio izradu nevjerodostojnih računa koje su Eurolex zaštiti izdala društva povezana s drugim okrivljenicima. Izdano je računa u ukupnom iznosu od oko milijun eura, a od tog iznosa 215.474, bio je PDV. U tim računima, tvrdio je USKOK, neistinito je prikazano da su obavljene isporuke i oporezivi promet, iako isporuke nisu izvršene.

Na temelju tih računa Eurolex zaštita je u prijavama PDV-a iskazivala pretporez i tako neosnovano smanjila obvezu PDV-a za 215.474 eura. Novac je potom uplaćivan na račune više povezanih društava, prenošen dalje, podizan u gotovini i vraćan Galiću, nakon što su organizatori sheme zadržali dogovorenu proviziju. USKOK je navodio da je Galiću vraćeno 969.634 eura, što nije prijavio poreznoj upravi. Time je izbjegao plaćanje poreza na dohodak od kapitala od 132.222 eura. Sud je utvrdio da je, nakon uračunavanja isplaćene provizije, državni proračun oštetio za 239.959 eura, pa je Galić osuđen uvjetno na godinu dana zatvora uz rok kušnje od tri godine, a izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 20.000 eura. Državi mora vratiti 239.959 eura s kamatama te mora platiti 1260 eura sudskih troškova.

Što se pak tiče afere Hipodrom, USKOK je teretio Kostanjevića, za što je sada, s Galićima i osuđen, da se od 22. studenog 2023. do kraja studenog 2024. u Zagrebu povezao s Domagojem Galićem i Slavkom Galićem, čelnim ljudima Eurolex zaštite, kako bi nezakonito zaradili na štetu USO-a. Domagoj Galić bio je predsjednik uprave Eurolex zaštite do 11. lipnja 2024., a nakon toga stvarni voditelj poslovanja te tvrtke. Slavko Galić bio je voditelj poslova zaštitara u Eurolex zaštiti. Priča se vrtjela oko angažmana zaštitara na Hipodromu, a taj posao je Eurolex zaštita dobio preko javne nabave, nakon čega je USO sklopio okvirni sporazum s Eurolexom o zaštiti objekata kojima upravlja USO. Prema okvirnom sporazumu bilo je predviđeno, tvrdi USKOK, da Eurolex pruža usluge zaštite Hipodromu, a zaštitari su trebali to obaviti kroz 35.240 radnih sati tijekom dvije godine. No po tvrdnjama USKOK-a, Galićeva tvrtka je USO-u ispostavljala račune i za poslove zaštite Hipodroma, koje su uključivale i deložaciju, koja nije bila predmet javne nabave.

U isporučenim računima su bili obračunati i sati koje zaštitari nisu odradili, a po USKOK-u, isporuka takvih računa je rađena sukladno dogovoru Kostanjeviča i Galića. Uglavnom, od 22. studenog 2023. do 31. kolovoza 2024. USO-u su ispostavljeni računi u ukupnom iznosu od 1,8 milijuna eura, u kojima je, navodi USKOK, neistinito bilo navedeno da je za deložaciju utrošeno ukupno 242.436 radnih sati. USKOK tvrdi da su Galići sastavljali neistinitu evidenciju radnih sati, kako bi to odgovaralo računima koji su izdani USO-u. Kostanjević se tereti da je naložio da se ti računi plate, iako je znao da za deložaciju nije provedena javna nabava te iako je znao da broj radnih sati na računima ne odgovara stvarno realiziranom broju sati. Osim toga, USKOK je tvrdio da računima čije je plaćanje Kostanjević nalagao nije priložena ni evidencija zaštitara kao dokaz o obavljenoj usluzi. Krimen mu je, po USKOK- u, bio i što nije osigurao da USO provede nadzor ni kontrolu obavljenih zaštitarskih usluga. USKOK je tvrdio i da je, nakon što je Eurolexu USO platio 1,8 milijuna eura, jedan od Galića dio tog novca podigao u gotovini te da je Kostanjeviću predano 450.000 eura.