NA PODRUČJU KARLOVCA

Prodali tonu duhana: USKOK pokrenuo istragu protiv četvorice

Požega: Izvanredna konferencija za medije o zapljeni velike količine duhana i novca
Ivica Galovic/PIXSELL
27.05.2026.
u 12:29

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv dvoje okrivljenika, dok za ostale okrivljenike nije predloženo određivanje istražnog zatvora jer za to nije bilo osnove

USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave karlovačke, donio rješenje o provođenju istrage protiv četvero hrvatskih državljana (1963., 1974., 1982., 1971.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela nedozvoljene trgovine u sastavu zločinačkog udruženja, stoji u priopćenju.

Osnovano se sumnja da su se I. – IV. okr., u razdoblju od 10. veljače do 26. svibnja 2026., na području Zagrebačke i Karlovačke županije, povezali u zajedničko djelovanje s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi ilegalnom prodajom duhana. U okviru realizacije toga plana, I. – IV. okr. dogovorili su kontinuiranu nabavu većih količina više vrsta sitno rezanog duhana bez duhanskih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske, prijevoz i njegovu daljnju preprodaju kupcima na području Karlovačke županije.

Tako je II. okr. od za sada nepoznate osobe nabavljao duhan na području Zagreba te ga skladištio na nepoznatoj adresi, a potom ga zajedno s III. okr. prevozio do Karlovca u jednom automobilu, pri čemu je II. okr. u drugom automobilu osiguravao trasu kretanja do dogovorenih lokacija.

Na dogovorenim lokacijama I. okr. je preuzimao duhan te ga skladištio u jednoj nenastanjenoj kući i nekorištenoj drvarnici u Karlovcu. Tamo su I. i IV. okr. radi pripreme za daljnju prodaju, taj duhan pakirali u manja pakiranja i potom ga prodavali kupcima na ilegalnom tržištu. Na opisani način okrivljenici su nabavili i kupcima isporučili najmanje 1.080 kilograma duhana i time pribavili protupravnu imovinsku korist od najmanje 48.600,00 eura, koju su podijelili sukladno svojim ulogama i dogovoru. USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv dvoje okrivljenika, dok za ostale okrivljenike nije predloženo određivanje istražnog zatvora jer za to nije bilo osnove, javljaju iz USKOK-a.

