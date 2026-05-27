Sin Matije Ljubeka: Ubojica mog oca izlazi na vikende i dobiva godišnji odmor, ne osjećamo se sigurno

U emisiji N1 televizije gostovao je Nikica Ljubek, sin ubijenog Matije Ljubeka, koji je govorio o strahu i neizvjesnosti s kojima njegova obitelj živi zbog činjenice da višestruki ubojica njegova oca redovito dobiva vikend-izlaske iz zatvora. Ljubek je rekao kako obitelj svaki put strepi kada osuđenik izađe na slobodu, ističući da su se obraćali institucijama i nadležnima, no bez uspjeha. "Pisali smo ministarstvu, pričali smo i sa svim ljudima zaduženima za pitanja pravnog sustava, ali svi nam govore da je pravo takvo i da ubojice imaju svoje pravo izlaziti za vikend. A što je sa zaštitom prava žrtve?", zapitao se Nikica Ljubek.

Podsjetio je da je višestruki ubojica, koji je ubio njegova oca i tetka te teško ranio tetu, osuđen na 35 godina zatvora. Nakon odsluženih 25 godina počeli su mu odobravati vikend-izlaske, iako je, tvrdi Ljubek, obitelji poručio da njegov "posao još nije završen", a policija se protivila puštanju na slobodu. Dodao je i da je osuđenik dobio trotjedni godišnji odmor. "Ove godine je pušten već šest-sedam puta na slobodni vikend, dobio je i trotjedni godišnji odmor. Izlazi bez pratnje i bilo kakvog nadzora. Ima samo ograničenje kretanja na području općine Lepoglava, ali to je sat vremena od Zagreba", ističe Ljubek.

Govoreći o zločinu, rekao je kako je ubojica tijekom krvavog pohoda pokušao počiniti još nekoliko ubojstava. Pita se i kako je moguće da se takvoj osobi dopušta slobodno kretanje unatoč protivljenju policije. "Ubio mi je oca iz zasjede, brata mi je promašio, otišao je kod mog tetka, ubio ga na mjestu i prostrijelio tetu koja je tada uspjela preživjeti, ali od trauma je prerano preminula – to je utjecalo na njezin životni vijek. Uopće se ne osjećamo sigurnima, stalno čitamo o tome kako država priča o pravimam ubojica, a što je s pravima žrtve? Kome da se mi obratimo?", pita se.

U emotivnom istupu rekao je kako je obitelj uspjela preživjeti tragediju iz prošlosti, ali da ih sada ponovno prati osjećaj nesigurnosti zbog izlazaka osuđenika iz zatvora. "Oni nas obavijeste kad on izlazi van. Zašto? Zato da se iselimo iz Hrvatske tada? Da se zatvorimo u kuću i kupimo oružje? On može sjesti u auto, u autobus, doći u Zagreb, nije problem nikog danas pronaći. I što onda? Njemu će produžiti zatvor, a mi ćemo opet imati tragediju", upozorava Ljubek.

Dodao je i kako smatra da je potrebno hitno mijenjati zakon, a na pitanje jesu li upozoravali nadležne na prijetnje osuđenika odgovorio je potvrdno. "Bili smo obaviješteni dva mjeseca prije nego su ga razmišljali pustiti, očitovali smo se kao obitelj, tražili da se naše mišljenje uvaži, policija je bila skroz protiv puštanja, ali netko tko odlučuje bio je za. No, ne daju nam podatke koji ljudi donose odluku o puštanju. Nama bi trebala biti zajamčena sigurnost u ovoj državi, ali ja i mi se uopće ne osjećamo sigurni u ovoj državi!", zaključio je.