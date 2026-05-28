Hrvatska udruga obiteljskog turizma šokirana najavom poskupljenja paušala: 'Ovo je udar na male!'

U Hrvatskoj udruzi obiteljskog smještaja najava o drastičnom povećanju godišnjih paušalnih poreza za iznajmljivače, izazvala je ljutnju i zabrinutost. Dopredsjednik Udruge Ante Glavaš ističe kako se ponovno stvara dojam u javnosti da se preko leđa građana pokušava puniti državni i lokalni proračun.

-Veliki broj privatnih iznajmljivača nisu veliki investitori ni hotelski lanci nego su to obične obitelji koji su godinama ulagale u apartmane kako bi osigurali dodatni prihod i egzistenciju. Ovo najavljeno povećanje minimalnog paušala bi moglo biti snažan udar posebno za male iznajmljivače gdje su već sada troškovi poslovanja poprilično porasli – kaže Glavaš i navodi kako osim paušala iznajmljivači već plaćaju turističku pristojbu, članarinu, PDV na provizije booking platformi. - Sve skuplje su režije, čišćenje, održavanje, naravno tu su i stalna ulaganja koja tržište danas zahtjeva. Često se u javnosti zaboravlja da privatni smještaj nije čista zarada kako ga se pokušava prikazati – govori Glavaš.

Udrugu posebno brine činjenica da se ponovno ide prema linearnom povećanju, bez jasnog razlikovanja nekoga tko ima jedan apartman od onih koji raspolažu sa desetcima smještajnih jedinica i koji ostvaruju poprilično ozbiljne komercijalne prihode. - Mali obiteljski iznajmljivači ne mogu i ne smiju biti tretirani jednako kao veliki poslovni subjekti! - upozorava Glavaš i upozorava kako bi ovo povećanje moglo imati negativne posljedice.

- Ako dođe do ovog drastičnog povećanja paušala, postoji apsolutna mogućnost da dio ljudi jednostavno odustane od legalnog iznajmljivanja, da se smanji kvaliteta ponude ili da se mnogim obiteljima ozbiljno ugrozi kućni budžet – kaže Glavaš i dodaje kako se stječe dojam da se privatne iznajmljivače posljednjih godina sustavno prikazuje kao problem, umjesto kao jedan od temelja hrvatskog turizma.

-Upravo su mali iznajmljivači desetljećima gradili prepoznatljivost hrvatske turističke ponude i često bez pomoći države tako da očekujemo jedan ozbiljan dijalog, pravedni pristup, a ne nove namete koji će najviše pogoditi upravo male ljude – govori Glavaš koji napominje kako se oni zalažu za rješavanje nelojalne konkurencije, odnosno svih onih koji iznajmljuju na crno, a ova mjera bi mogla biti kontraproduktivna.

Napominje i kako je najavljeno povećanje paušala stiglo u uvjetima u kojima iznajmljivače premijer i ministar pozivaju na smanjenje cijena. - Iznajmljivači su čak i malo zbunjeni jer u situaciji kada Vlada i Ministarstvo apeliraju da snizimo cijene, da se prilagodimo u cijeloj situaciji, oni najavljuju nove povećanja. Nama su troškovi i ovako poprilično visoki, mi smo se cijenama prilagodili još prošle godine, a da vas podsjetim već prošle godine je paušal podignut. Međutim, sad uz najavu ovog dodatnog povećanja, uz apel da se cijene snize, jednostavno se postavlja pitanje kada se podvuče crta koliko i kome se to uopće isplati raditi. Ponavljam, malim obiteljskim iznajmljivačima, obiteljima koje imaju jedan - dva apartmana, to zasigurno neće biti isplativo. Velike hotelske lanci, velike kuće, rentijeri, njima to možda i neće biti problem – poručio je Glavaš.