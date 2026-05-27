Zagrebački župan Stjepan Kožić niječe krivnju i kaže da je šokiran što je uopće u sudnici

- Nisam kriv! - ponovio je Stjepan Kožić, župan zagrebački kojem na zagrebačkom Županijskom traje suđenje zbog optužbi za trgovanje utjecajem, u svojoj obrani. Krivnju niječe od početka, a dokazni postupak je završen te je objava nepravomoćne presude zakazana za ponedjeljak.

Kožić već dosta dugo ima ozbiljnih zdravstvenih problema, što je utjecalo i na ritam održavanja sudskih rasprava, a i obranu je iznosio dosta otežano. Među ostalim je kazao i da je u šoku što je uopće završio u sudnici. Nekih se stvari nije mogao sjetiti, a iz onog što je kazao, proizlazi da on smatra da je za situaciju u kojoj se našao kriva i odgovorna Mirjana Oštrec Bosak, njegova nekadašnja pročelnica. Koja je i sam teško bolesna, pa je postupak protiv nje još ranije razdvojen jer nije raspravno sposobna.

Kožiću, koji je koncem 2022. optužen za djela iz 2020., te kojem je optužnica postala pravomoćna koncem 2023., sudi se od travnja 2025. Prema optužnici, USKOK tereti Kožića da je točno neutvrđenog dana početkom siječnja 2020. tražio od Mirjane Oštrec Bosek, tadašnje pročelnice Ureda župana da na račun troška reprezentacije Županije organizira i plati dostavu hrane i pića u KB Merkur gdje se Kožić prethodno liječio. Htio je počastiti medicinsko osoblje nakon što je otpušten iz bolnice. Pročelnica ga je poslušala, te je navodi USKOK, vlastoručno potpisala narudžbenicu za hranu i piće, koju je naručila iz lokalnog restorana. Račun je iznosio 5.250 kuna (696 eura).

Na fakturi je pisalo da se radilo o trošku ručka s predstavnicima Ministarstva znanosti i obrazovanja, iako se, kako stoji u optužnici, taj ručak nije dogodio. Spomenuta sporna faktura je kasnije dostavljena na supotpis Kožićevoj zamjenici Nadici Žužak. Ona ju je, navodi USKOK, ne sumnjajući u vjerodostojnost i potpisala, te je županija ubrzo i platila tih 5.250 kuna. Upravo za taj iznos županijski proračun je oštećen, budući da se, kako tvrdi USKOK, radilo o Kožićevom privatnom trošku.

Kožić se tereti da je, kako bi prikrio da je neosnovano raspolagao novcem Županije, tijekom izvida potpisao i službenim pečatom ovjerio podnesak Županije u kojem je navedeno da se i trošak odnosi na ručak organiziran u sklopu priprema jednog projekta. Potom je podnesak dostavio USKOK-u, iako je znao da navedeno ne odgovara istini. USKOK u optužnici navodi da im je Kožić u ožujku 2021. poslao podnesak u kojem je lažno tvrdio da je sporni ručak bio organiziran za djelatnike Ministarstva u sklopu projekta Regionalnog centra kompatibilnosti u strukovnom obrazovanju.

Iznoseći obranu, Kožić koji je zagrebački župan od 2001., na početku je bio u HSS-u, no od 2018. je nezavisni, dok je na zadnjim lokalnim izborima 2025. imao podršku HDZ-a, HSU-a i DP-a, ustvrdio je da nije kršio zakon - Mislim da sam sve radio prema pravilima. Tijekom 2019. sam teško obolio. Prvo mi je bila transplantirana jetra, nakon čega sam imao i drugih ozbiljnih problema. Liječnicima sam se želio zahvaliti zbog brige oko mene, pa sam naručio zakusku preko svojih suradnika. No tražio sam da se taj trošak naplati meni, a ne županiji. Zvao sam pročelnicu Mirjanu Oštrec Bosak. Rekao sam da za taj trošak terete mene, a ne da se plati iz proračuna. Tražio sam pročelnicu da mi javi da to na vrijeme platim - branio se Kožić, dodavši i da navedeni račun nije stigao na vrijeme, pa ga je, kako tvrdi, platio naknadno.

Iskazivao je i o spornom ručku s predstavnicima Ministarstva te je kazao kako mu je pročelnica Bosak kazala da se taj ručak održao. - Mene cijeli ovaj postupak duboko uznemiruje. S obzirom na sve što sam radio, meni je ovo šok jer toliko godina nisam bio u sukobu sa zakonom. Ljudi su me u sedam mandata birali za župana i smatram da imam njihovo povjerenje upravo zato što sam radio po zakonu - kazao je Kožić.

Nije se mogao sjetiti datuma svih događaja koji su navedeni u optužnici, jer se u to vrijeme, kako je kazao, borio za život. Upitan oko dopisa koji je poslan USKOK-u, u kojem se tvrdilo da je ručak održan kazao je da je takvu informaciju dobio od pročelnice.

- Informacije sam dobio od svoje pročelnice. Dopis je tako sastavljen. Pročelnica mi je donijela dopis na potpis. Nisam organizirao taj ručak. Bio sam u bolnici i to jednostavno nisam mogao organizirati. Sve što potpisujem priprema pročelnica - branio se Kožić.