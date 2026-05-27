BEDENEC

Naletio na pješakinju (73) i usmrtio je. Na pregledu pronašli 15 većih nedostataka na teretnom vozilu

27.05.2026.
u 14:20

Zamjenik Općinskog državnog odvjetnika u Varaždinu naložio je obdukciju, a teretno vozilo nakon nesreće prevezeno je na izvanredni tehnički pregled

Na teretnom vozilu koje je u utorak u Bedencu naletjelo na 73-godišnju pješakinju koja je od ozljeda preminula u varaždinskoj bolnici utvrđeno je 15 većih nedostataka, priopćila je varaždinska policija. Nesreća se dogodila oko 8 sati kada je 57-godišnji vozač teretnjaka kretao unatrag parkiralištem trgovine.

"Pritom se nije uvjerio da tu radnju može obaviti na siguran način, zbog čega je pri dolasku i uključivanju na cestu stražnjim dijelom vozila naletio na 73-godišnjakinju koja se kretala prema trgovini”, izvijestila je policija i dodala da je žena od zadobivenih ozljeda preminula istoga dana u 10.45 sati u Općoj bolnici Varaždin.

Zamjenik Općinskog državnog odvjetnika u Varaždinu naložio je obdukciju, a teretno vozilo nakon nesreće prevezeno je na izvanredni tehnički pregled, tijekom kojeg je utvrđeno 15 većih nedostataka. Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.

FOTO Simbol Zagreba potpuno 'zglancan'! Skidaju skele s bana Jelačića, nikad nije izgledao bolje
prometna nesreća

