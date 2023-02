Mamićeva obrana iskoristila trenutak iskrenosti osječkog suca, traže preseljenje procesa u Zagreb

Trenutak iskrenosti osječkog suca Miroslava Rošca, nakon što su mu uhićena trojica kolega zbog sumnje u primanje mita od Zdravka Mamića, iskoristila je Mamićeva obrana pa je ponovno zatražila da se suđenje za izvlačenje 144 milijuna kuna iz Dinama premjesti na zagrebački sud. Iako se jučer pet optuženih konačno, nakon gotovo pune dvije godine, okupilo u sudnici u Osijeku, nisu se ondje dugo i zadržali jer je rasprava odgođena, a spis će otputovati na Visoki kazneni sud koji će odlučiti hoće li taj proces za zločinačko udruživanje ostati u rukama osječkih sudaca.

Zdravka i Zorana Mamića nije se u ponedjeljak moglo vidjeti u najljepšoj i tek obnovljenoj sudnici s novim, zvučnim imenom - Zlatna dvorana, u kojoj se prije 98 godina sudilo i najpoznatijem slavonskom razbojniku Jovi Stanisavljeviću - Čarugi. Braći Mamić sudi se u odsutnosti, a oni su u BiH.

- Svakako šteti ugledu suda i neugodno nam je jer se radi o našim kolegama. Uvijek je stres kada se u nekoj kući dogodi da je netko u takvom postupku i nije ugodno, ali sud se trudi da i dalje radi zakonito i savjesno radi povjerenja građana i vraćanja tog povjerenja koje je narušeno ovakvim pojedinačnim ekscesima - izjavio je u studenome 2021. Miroslav Rožac, glasnogovornik te odnedavno i vršitelj dužnosti predsjednika Županijskog suda u Osijeku. Njegovu izjavu obrane su na CD-u priložile u sudski spis kao dokaz.

06.02.2023., Osijek - Na Zupanijskom sudu nastavljeno je sudjenje braci Zoranu i Zdravku Mamicu te jos petorici okrivljenika koje se tereti za zlocinacko udruzenje i izvlacenje novca. Photo: Davor Javorovic/PIXSELL Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

"Samo odugovlače"

– Sudac Rožac iznio je niz okolnosti zbog kojih je sucima u Osijeku teško odlučivati u ovom slučaju, navodeći zašto je to ostavilo traga na njih. To je normalno i ljudski. Osim što je za razumjeti, to je i razlog zbog kojeg se ovaj postupak ne može voditi u Osijeku – komentirao je kasnije novinarima Ivan Stanić, odvjetnik Marija Stanića.

Branitelji doslovce svih sedam optuženika predložili su prijenos mjesne nadležnosti i zatražili od Visokog kaznenog suda da se suđenje premjesti na Županijski sud u Zagrebu. Žestoko je na to reagirao USKOK, ističući kako je taj prijedlog bez ikakve osnove i jedini mu je cilj otezanje procesa.

– Optužnica je podignuta prije pet godina, potvrđena prije tri godine, a zahvaljujući odugovlačenju obrana, dosad smo samo pročitali optužnicu. Nije sporno da je protiv trojice sudaca otvorena istraga zbog sumnje u koruptivne radnje, no tvrdnje okrivljenika o postojanju nepristranosti u odnosu na ovaj sud nisu ničim argumentirane. Radi se o recikliranim razlozima koji su izneseni svaki put dosad, kako u prijedlozima za prijenos nadležnosti, tako i u zahtjevima za izuzeće svih sudaca ovoga suda, što je sve prije odbačeno. Nikakvih novih okolnosti nema. Tražiti ponovno odlučivanje nakon prijašnjih odbijanja nije pravo, nego zloporaba prava – naglasila je tužiteljica Marta Šamota Galjer.

Braniteljica Ksenija Vržina kazala je na to da nije istina da se u međuvremenu ništa nije promijenilo jer prije dvije godine, kada je održana prva i jedina rasprava u ovom slučaju, nije bila pokrenuta istraga protiv Zvonka Vekića i Ante Kvesića, a riječ je o sucima koji su potvrdili upravo ovu drugu optužnicu protiv Mamića.

- Nije obrana kriva za odugovlačenje postupka, nego sud. Ovo spašavanje nadležnosti suda u Osijeku nasilu podsjeća na "Spašavanje vojnika Ryana". Tri su suca ovoga suda pod istragom! – komentirao je i odvjetnik Stanić.

06.02.2023., Osijek - Na Zupanijskom sudu nastavljeno je sudjenje braci Zoranu i Zdravku Mamicu te jos petorici okrivljenika koje se tereti za zlocinacko udruzenje i izvlacenje novca. Photo: Davor Javorovic/PIXSELL Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Tvrtke u inozemstvu

Sudsko vijeće na čelu sa sucem Davorom Mitrovićem odlučilo je na kraju da se prijedlog o prenošenju mjesne nadležnosti i cijeli spis dostave Visokom kaznenom sudu, čija će riječ biti posljednja. Rasprava je, stoga, odgođena, a kada će biti nastavljena, to samo nebo zna.

Prema optužnici, Zdravko Mamić ostale je okrivljenike povezao u zločinačko udruženje u sklopu kojeg su iz Dinama izvukli najmanje 144 milijuna kuna. Činili su to, tereti ih se, preko off-shore tvrtki registriranih u inozemstvu. Kao čelni čovjek Dinama, Zdravko Mamić je, navode tužitelji, dogovarao sklapanje ugovora između tih tvrtki i Dinama za usluge posredovanja pri transferima igrača, a koje uopće nisu obavljene. Obuhvaćeni su optužnicom transferi desetak igrača Dinama, a među njima Vedrana Ćorluke, Tina Jedvaja, Mihaela Mikića, Luke Modrića, Dejana Lovrena...

VIDEO Mamić pjeva Hajdukovu pjesmu