Mamić i Antolić gube rat za Dinamo. Bez blagoslova politike ova situacija se neće riješiti

Tako su Zdravku leđa okrenuli najbliži suradnici na čelu s Krešimirom Antolićem, koji je u jednom trenutku procijenio da je dovoljno snažan da se otarasi Zdravkovih okova. No i on se precijenio, uljuljkao se u sigurnost koju je prividno dobio vjerujući kako ima politiku na svojoj strani jer upravo s njim počelo se pregovarati o gradnji novoga stadiona. Vjerujući da time ima jak adut u rukama, krenuo je u borbu za prevlast u Dinamu, ali u tom ratu i on će izaći kao poražen