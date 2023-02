VIDEO Mamićeva ekipa ponovno u sudnici, i to zlatnoj, ali ne zadugo

Nije među njima danas bilo nazvučnijih okrivljenika u tom procesu, braće Zdravka i Zorana Mamića, kojima se sudi u odsutnosti i sve prate iz Bosne i Hercegovine. No, Zdravkov sin Mario Mamić, Damir Vrbanović, Nikky Arthur Vuksan, Igor Krota i Sandro Stipančić brzo su i napustili istu tu sudnicu jer je rasprava, ponovno, odgođena . Ipak, nije se kući otišlo bez riječi. Branitelji su, naime, predložili prijenos mjesne nadležnosti i zatražili od Visokog kaznenog suda da se suđenje premjesti na Županijski sud u Zagrebu. Priložili su nove dokaze, odnosno izjavu glasnogovornika Županijskog suda u Osijeku na CD-u, no o čemu je riječ, mediji nisu čuli. Glasnogovornik je, inače, sudac Miroslav Rožac, a koji je odnedavno imenovan i za vršitelja dužnosti predsjednika osječkog suda.

- Obrana predlaže da se pribavi pravomoćno rješenje o provođenju istrage protiv sudaca Zvonka Vekića i Ante Kvesića – rekla je odvjetnica Ksenija Vržina.

- USKOK smatra kako se radi o posve neosnovanom prijedlogu, usmjerenom na odugovlačenje procesa. Optužnica je podignuta prije pet godine, potvrđena prije tri godine, a zahvaljujući odugovlačenjima obrana, do sada smo samo pročitali optužnicu. Tvrdnje okrivljenika o postojanju nepristranosti u odnosu na ovaj sud nisu ničim argumentirane, radi se o recikliranim navodima koji su izneseni svaki put dosad kako u prijedlozima za prijenos nadležnosti, tako i za izuzeće svih sudaca ovoga suda. Tražiti ponovno odlučivanje nakon ranijih odbijanja nije pravo, nego zlouporaba prava – reagirala je, pak, tužiteljica Marta Šamota Galjer, ističući kako nikakvih novih okolnosti nema.

Braniteljica Ksenija Vržina kazala je na to da nije istina kako se u međuvremenu ništa nije promijenilo jer prije dvije godine nije bila pokrenuta istraga protiv Vekića i Kvesića, a riječ je o sucima koji su potvrdli drugu optužnicu protiv Mamića.

- Nije obrana kriva za odugovlačenje postupka , već sud. Ovo spašavanje nadležnosti suda u Osijeku na silu, podsjeća na Spašavanje vojnika Ryana. Tri su suca ovoga suda pod istragom – komentirao je odvjetnik Ivan Stanić, koji zastupa Marija Mamića.

Sudsko vijeće na čelu sa sucem Davorom Mitrovićem odlučilo je na koncu da se prijedlog o prenošenju mjesne nadležnosti i cijeli spis dostave Visokom kaznenom sudu. Rasprava je, stoga, odgođena.

Sedmorku se tereti za izvlačenje najmanje 144 milijuna kuna iz Dinama, i to u sklopu zločinačkog udruženja. Uz Zdravka i Zorana Mamića, u toj su optužnici još i Zdravkov sin Mario Mamić, zatim Damir Vrbanović, Nikky Arthur Vuksan, Igor Krota i Sandro Stipančić. Prema optužnici, Zdravko Mamić ostale je okrivljenike povezao u zločinačko udruženje u sklopu kojeg su iz Dinama izvukli najmanje 144 milijuna kuna. Činili su to, tereti ih se, preko off-shore tvrtki registriranih u Velikoj Britaniji, Švicarskoj, Svetom Vincentu i Grenadinima, Belizeu, Hong Kongu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Cipru, Gibraltaru, Sejšelima... Na čelu tih tvrtki, prema USKOK-u, kao vlasnici ili voditelji poslovanja bili su Mario Mamić, Vuksan, Krota i Stipančić. Kao čelni čovjek Dinama Zdravko Mamić, navode tužitelji, dogovarao je sklapanje ugovora između spomenutih tvrtki i Dinama, i to od prosinca 2004. pa sve do prosinca 2015. Prema optužnici, ugovori su sklapani za usluge posredovanja pri transferima igrača, a koje uopće nisu obavljene. Novac je tako isplaćivan s računa Dinama, tereti ih se, bez ikakve osnove. Obuhvaćeni su optužnicom transferi desetak igrača Dinama, a među njima Vedrana Ćorluke, Tina Jedvaja, Mihaela Mikića, Luke Modrića, Dejana Lovrena, Igora Bišćana, Nikole Pokrivača...

Debeli je to spis za kojega je rezervirana čitava jedna soba u zgradi osječkog suda, i doslovce je krcata. Samo optužnica, s prilozima, zauzima nestvarnih oko 700 stranica.

Održana je do sada samo jedna rasprava, 3. ožujka 2021. godine, kada je održano prvo i jedino do sada ročište u aferi "Dinamo 2". Nije u sudnici tada bilo Zdravka Mamića, jer je još tri godine ranije preselio u BiH, pa mu se sudi u odsutnosti. Na toj jedinoj održanoj raspravi početkom ožujka samo je pročitano što se sedmorici stavlja na teret i redom su porekli krivnju. Inače, da bi se barem i to odradilo, trebalo je čak osam puta zakazati raspravu! Teško je i pobrojati razloge zbog kojih su ročišta odgađana, bilo je tu i korona - samoizolacija, izolacija, pa i išijasa. Od prvog pokušaja pa do konačno uspjelog, prošla su četiri i pol mjeseca.