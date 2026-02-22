'Ne damo Željavu! Zašto su odabrali baš naše svjetski poznato dvorište?': Prosvjed protiv MUP-a plana, ne žele migrante u kompleksu

*Stanovnici s područja Plitvičkih Jezera i okolice od 12 sati prosvjeduju ispred općinskog sjedišta u Korenici

*Protive se planu MUP-a da u kompleksu nekadašnjeg vojnog aerodroma u Željavi bude Centar za migrante

12:15 - Uz zvuke vatrogasnih sirena počeo je prosvjed u Korenici protiv migrantskog centra u Željavi, javlja Večernjakova reporterka. Načelnik Plitvičkih Jezera Hrvoje Matejčić obratio se okupljenima.

-Vidjeli ste migrantski centar u Bihaću. Gdje su ti migranti - u centru ili po Bihaću? Mi ne želimo takvu situaciji u našoj općini. Ne damo Željavu- kazao je na što su okupljeni stali skandirati "Ne damo Željavu". Matejčić je dodao kako je od nadležnih tijela tražio odgovor zašto se stanovnicima ovog kraja ništa ne govori,zašto im se ne kaže što planiraju u njihovom dvorištu.

- Zašto su odabrali baš naše, svjetski poznato dvorište? Kada su shvatili da smo svi zajedno složni i da se sprema jedan ovako ozbiljan prosvjed, jučer navrat nanos stiže delegacija iz MUP-a da nas usmeno, dakako, upozna s onime što mi već znamo. Ništa napismeno nemamo još uvijek. Prvo, kažu, grade privremeni kamp sa 450 kontejnera u žici na pistama, a onda u vojarni onaj trajni. Potvrđuju da će moći primiti 1500 migranata i 200 radnika i policajaca - rekao je Matejčić.

Po završetku govora zapjevala se pjesma "Vječni sokole".

11:58 - Prosvjednici su se krenuli okupljati ispred općinskog sjedišta u Korenici. Sa sobom su donijeli brojne transparente, pogledajte što su sve došli poručiti na današnjem okupljanju.

11:10 - Izgrađen u tajnosti za vrijeme Hladnog rata, kompleks Željave, službenog naziva Klek 505, prostire se podno Plješivice na više od 300 hektara na kojima su vojarne, tuneli i piste. Većina ovog najskupljeg vojnog aerodroma bivše države, čija je gradnja stajala oko 8,5 milijardi dolara, nalazi se na teritoriju Hrvatske, u istoimenom selu Željava, u općini Plitvička Jezera.

Granica između Hrvatske i Bosne i Hercegovine prolazi uz same piste kojih je ukupno pet – tri u Hrvatskoj i dvije u BiH, na području Bihaća, zbog čega je u bivšoj državi bio znan i kao Bihaćki aerodrom. Kompleks je uništen 1992. po povlačenju JNA koja ga je nastojala trajno onesposobiti.

11:00 - Prema Paktu o migracijama i azilu, koji na snagu stupa u lipnju, a donesen je na razini EU, nužno je izmještanje migranata u kampove na vanjske granice Europske unije. Tu će se smještati migranti iz zemalja sa stopom priznavanja azila manjom od 20 posto i u roku od najviše 12 tjedana odlučit će se imaju li uvjete za azil ili će biti vraćeni u svoju matičnu zemlju.

Prema planu Ministarstva unutarnjih poslova, jedan od takvih kampova, točnije, Centar za migrante, treba bi osvanuti u kompleksu nekadašnjeg vojnog aerodroma u Željavi. "Recite Zagrebu da Liku raseliti neće", poručio je načelnik općine Plitvička Jezera Hrvoje Matejčić u pozivu na prosvjed zakazan za danas u podne ispred općinskog sjedišta u Korenici. Da MUP razmatra tu mogućnost, Matejčić je prije desetak dana doznao od Večernjeg lista.