Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 64
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
LIČANI NA NOGAMA

'Ne damo Željavu! Zašto su odabrali baš naše svjetski poznato dvorište?': Prosvjed protiv MUP-a plana, ne žele migrante u kompleksu

Foto: Marina Borovac
1/4
Autori: Marina Borovac, Večernji.hr
22.02.2026.
u 12:17

Izgrađen u tajnosti za vrijeme Hladnog rata, kompleks Željave, službenog naziva Klek 505, prostire se podno Plješivice na više od 300 hektara na kojima su vojarne, tuneli i piste

*Stanovnici s područja Plitvičkih Jezera i okolice od 12 sati prosvjeduju ispred općinskog sjedišta u Korenici

*Protive se planu MUP-a da u kompleksu nekadašnjeg vojnog aerodroma u Željavi bude Centar za migrante

TIJEK DOGAĐAJA PRATITE OVDJE: 

12:15 - Uz zvuke vatrogasnih sirena počeo je prosvjed u Korenici protiv migrantskog centra u Željavi, javlja Večernjakova reporterka. Načelnik Plitvičkih Jezera Hrvoje Matejčić obratio se okupljenima.

-Vidjeli ste migrantski centar u Bihaću. Gdje su ti migranti - u centru ili po Bihaću? Mi ne želimo takvu situaciji u našoj općini. Ne damo Željavu- kazao je na što su okupljeni stali skandirati "Ne damo Željavu". Matejčić je dodao kako je od nadležnih tijela tražio odgovor zašto se stanovnicima ovog kraja ništa ne govori,zašto im se ne kaže što planiraju u njihovom dvorištu. 

- Zašto su odabrali baš naše, svjetski poznato dvorište? Kada su shvatili da smo svi zajedno složni i da se sprema jedan ovako ozbiljan prosvjed, jučer navrat nanos stiže delegacija iz MUP-a da nas usmeno, dakako, upozna s onime što mi već znamo. Ništa napismeno nemamo još uvijek. Prvo, kažu, grade privremeni kamp sa 450 kontejnera u žici na pistama, a onda u vojarni onaj trajni. Potvrđuju da će moći primiti 1500 migranata i 200 radnika i policajaca - rekao je Matejčić.

Po završetku govora zapjevala se pjesma "Vječni sokole".

11:58 - Prosvjednici su se krenuli okupljati ispred općinskog sjedišta u Korenici. Sa sobom su donijeli brojne transparente, pogledajte što su sve došli poručiti na današnjem okupljanju.

Pogledajte transparente koje su napravili ogorčeni stanovnici Plitvičkih Jezera i okolice
1/4

11:10 - Izgrađen u tajnosti za vrijeme Hladnog rata, kompleks Željave, službenog naziva Klek 505, prostire se podno Plješivice na više od 300 hektara na kojima su vojarne, tuneli i piste. Većina ovog najskupljeg vojnog aerodroma bivše države, čija je gradnja stajala oko 8,5 milijardi dolara,  nalazi se na teritoriju Hrvatske, u istoimenom selu Željava, u općini Plitvička Jezera.

Granica između Hrvatske i Bosne i Hercegovine prolazi uz same piste kojih je ukupno pet – tri u Hrvatskoj i dvije u BiH, na području Bihaća, zbog čega je u bivšoj državi bio znan i kao Bihaćki aerodrom.  Kompleks je uništen 1992. po povlačenju JNA koja ga je nastojala trajno onesposobiti. 

FOTO Bivši Titov kompleks vrijedan milijarde žele nastaniti migrantima: 'Očekivali smo turistički razvoj, a ne ovo'
1/11

11:00 - Prema Paktu o migracijama i azilu, koji na snagu stupa u lipnju, a donesen je na razini EU, nužno je izmještanje migranata u kampove na vanjske granice Europske unije. Tu će se smještati migranti iz zemalja sa stopom priznavanja azila manjom od 20 posto i u roku od najviše 12 tjedana odlučit će se imaju li uvjete za azil ili će biti vraćeni u svoju matičnu zemlju. 

Prema planu Ministarstva unutarnjih poslova, jedan od takvih kampova, točnije, Centar za migrante, treba bi osvanuti u kompleksu nekadašnjeg vojnog aerodroma u Željavi. "Recite Zagrebu da Liku raseliti neće", poručio je načelnik općine Plitvička Jezera Hrvoje Matejčić u pozivu na prosvjed zakazan za danas u podne ispred općinskog sjedišta u Korenici. Da MUP razmatra tu mogućnost, Matejčić je prije desetak dana doznao od Večernjeg lista.

Prosvjed u Lici
Ključne riječi
prosvjed MUP centar za migrante Plitvička jezera Željava

Komentara 27

Pogledaj Sve
AU
autotunepickice
12:22 22.02.2026.

Bolje da ih nastanite sa teškim kriminalcima iz drugih država - isto je. Postavlja se pitanje kako će nam država izgledati za 20 godina, našoj djeci i unucima.

Avatar Pod_razno
Pod_razno
11:57 22.02.2026.

Drži se Liko Velebita diko..ne daj na se..pozdrav svim Ličanima

PE
PeroKitić
11:44 22.02.2026.

Hajdemo ponosni Ličani, dotirali su vam otrove, smeće i tko zna što još, sada bi vam uvalili migrante, nedajte se, pomoći ćemo i mi drugi iz zdravih dijelova HR, Lika je davno iseljene više se to ne će i ne smije dogoditi!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Ličko Petrovo Selo: Nekadašnji Vojni aerodrom Zeljava
Video sadržaj
27
PROSVJED U LICI

FOTO Bivši Titov kompleks vrijedan milijarde žele nastaniti migrantima: 'Očekivali smo turistički razvoj, a ne ovo'

Organizatori današnjeg prosvjeda su općina i načelnik Matejčić koji navodi kako su mještani protiv montaže 450 stambenih kontejnera na pistama Željave, nasilnog dovođenja 1500 migranata,  buduće izgradnje novih zgrada na području vojarne, ugrožene sigurnosti domaćih ljudi, uništavanja turizma na Plitvicama koji se gradi 30 godina, nebrige države nad Plitvicama i Likom...

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!