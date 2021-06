Malenom Luki treba pomoć: Ima dijagnozu zbog koje ne može hodati, jedini spas su preskupe terapije

Malenom Luki Novaku iz Baranje devet mjeseci nakon rođenja ustanovljena je dijagnoza zbog koje ne može hodati. Kako ne bi bio osuđen na invalidska kolica, danas su mu nužno potrebne terapije u Zagrebu. Za njih, njegova obitelj poljoprivrednika iz Belog Manastira nema dovoljno financijskih sredstava.

- Zovem se Marijan Novak, dolazim iz malog sela Kozarac pored Belog Manastira i jedina moja želja na svijetu jest da moj sin Luka prohoda. Naime ovim putem Vas želim zamoliti za pomoć mom četverogodišnjem sinu koji je rođen kao neuro-rizično dijete sa hipertoničnim i distoničnim obrascem. Dijagnoza je to koja može dovesti do trajne paralize djeteta.

Luka je rođen 30.03.2017. godine. Devet mjeseci nakon rođenja ustanovljena mu je dijagnoza koja nas je kao roditelje bacila u beznađe i očaj. Svaki roditelj se pita zašto baš nama? Onda prihvatiš situaciju kakva je i shvatiš da se nažalost to događa i drugima. Naravno da smo poduzeli sve kako bismo čim prije pomogli našem djetetu. Budući da samo ja, otac, radim, financijski prihodi nisu dovoljni za sve troškove koji iziskuju liječenje koje je izuzetno skupo.

Kucali smo i tražili pomoć na svim mogućim stranama, pomogli su nam ljudi dobrog srca te nam na taj način uvelike pomogli u dosadašnjim terapijama za Luku. Zbog nemogućnosti samostalnog plaćanja terapija, organizirali smo prije dvije godine humanitarni koncert koji je bio iznimno posjećen i kojim smo skupili sredstva za početne Lukine terapije. Međutim, s vremenom, dođemo do trenutka potpune financijske iscrpljenosti. Našli smo se pred zidom s pitanjem što dalje? Kako pomoći nemoćnom djetetu koje je sada napunilo četiri godine i još uvijek ne hoda.

Pomaci postoje, no oni su vrlo mali, ali za nas veliki, zato terapije i dalje treba provoditi. Borba s ovom bolesti je izuzetno teška, ali ne smijemo stati, moramo se dići i tražiti, kucati, moliti i vapiti.

Luka je izuzetno inteligentno dijete velikog srca, zaraznog osmjeha koji s puno ljubavi živi život. Naš mali anđeo duge plave kose. Želja mu je samo da hoda. Da stane na svoje malene nožice, koje će ga provesti kroz život kakav zaslužuje. Ništa mu nije teško sudjeluje u vježbama, izgovara rečenice igra se i veselo osmjehuje. Predviđeno trajanje neurorehabilitacije je 24 tjedna koji su prema dugogodišnjem iskustvu, potrebni za postizanje optimalnog napretka. Broj sati terapije je 25 tjedno dok je procjena trajanja terapije propisana za 24 tjedna. Ukupan iznos takve terapije od 24 tjedna iznosi 180.000 kuna. Terapije koje bi Luka sada trebao su one koje se vode pomoću robota budući da su one najučinkovitije u postavljanju Luke na noge.

Mi kao roditelji nemamo više kuda. Prisiljeni smo ovim putem moliti pomoć kako bismo mogli nastavili s terapijama. Molimo Vas da pomognete kako bi Luka započeo svoje djetinjstvo kao zdravo i sretno dijete te vas molimo da sudjelujete u našoj humanitarnoj akciji prikupljanja sredstava za robotsku terapiju u Poliklinici Glavić u Zagrebu.

Hvala vam svima od srca!, napisao je Lukin otac u pismu.

Humanitarna akcija 'Svi za Lukin korak' već je u tijeku, a možete joj se priključiti uplatom na broj žiro računa HR9823600001502919031 ili pozivom na humanitarni telefon 060 9006.