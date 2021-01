Maksi-suđenje protiv mafije: Čak 355 optuženih, organizacija godišnje zaradi više od 50 mil. eura

Počinje najveće suđenje talijanskoj mafiji u više od 30 godina, a tužitelji se nadaju zadati udarac kriminalnoj organizaciji 'Ndrangheti čiji se pipci globalno šire. Više od 350 navodnih članova mafije, političara, pravnika, poduzetnika i drugih optuženih izaći će pred suca u velikoj, posebno preuređenoj sudnici u južnom kalabrijskom gradu Lameziji Terme - srcu teritorija Ndranghete.

Tužitelji će nastojati dokazati mrežu zločina još iz 1990-ih koja uključuje ubojstva, dilanje droge, iznudu, pranje novca i zloporabu položaja.

Suđenje je "kamen temeljac izgradnje zida protiv mafije u Italiji", rekao je protumafijaški tužitelj Nicola Gratteri za AFP.

U Italiji se takozvana "maksi-suđenja", koja uključuju brojne optuženike i nebrojene optužbe, smatraju najboljim pravosudnim resursom protiv raznih kriminalnih organizacija u zemlji.

'Ndrangheta, koja kontrolira protok kokaina Europom, smatra se najmoćnijom kriminalnom organizacijom u Italiji.

Foto: ALFONSO DI VINCENZO/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL Cassano allo Ionio - Romina Iannicelli, 44, was killed in her home. The woman was pregnant. On the spot the Carabinieri are carrying out the investigations. Her husband Giovanni De Cicco is untraceable. The woman was an aunt of Cocò, the 3-year-old boy barbarously killed in an Ndrangheta ambush some years ago. 04/16/2019, Cassano allo Ionio, Italy /IPA/PIXSELLPhoto: IPA/PIXSELL

Prvo talijansko veliko suđenje provedeno je u Palermu sredinom 1980-ih protiv sicilijanske mafije Cose Nostre i njezine mreže povezanih obitelji. Osuđeno je 338 osoba, ali je mafija kasnije ubila tužitelje Giovannija Falcona i Paola Borsellina.

Očekuje se da će novo suđenje s 355 optuženih i više od 900 odvjetnika i neviđenog broja ljudi uključenih u proces, potrajati najmanje godinu dana.

'Ndrangheta u svim područjima javnog života

'Ndrangheta je svoje djelovanje proširila i ne bavi se samo dilanjem droge, iznudom i kamatarenjem već koristi tvrtke za ponovno ulaganje nezakonite dobiti u zakonito gospodarstvo. U mnogim dijelovima Kalabrije 'Ndrangheta se infiltrirala u praktički sva područja javnog života, od gradskih vijećnica i bolnica do groblja pa čak i na sudove, navode stručnjaci.

Vlasti vjeruju da je u Kalabriji 150 obitelji 'Ndranghete i najmanje 6000 članova i podružnica u regiji. Vjeruje se da ih je u svijetu još na tisuće, ali te procjene nisu pouzdane. Organizirana kriminalna organizacija godišnje zaradi više od 50 milijardi eura, navodi Gratteri koji je naziva "najbogatijom takvom organizacijom u svijetu". Tužitelj je 'Ndranghetu objasnio kao mrežu obitelji od kojih svaka ima vlast nad svojim podređenima.

"Moram krenuti s idejom da postoji organizacija, kao i u poslu, kao da je multinacionalna, sa šefom i zatim, prema piramidi, svim drugim članovima", objašnjavao je Gratteri potrebu za velikim suđenjem.

Suradnja mafije s državom

Trenutačno suđenje usmjereno je na obitelj Mancuso i njezinu mrežu suradnika koji kontroliraju područje Vibo Valentia u Kalabriji. Među optuženicima su brojni pravnici, političari, bivši parlamentarci, gradonačelnici, javni dužnosnici i poduzetnici.

"Impresivna stvar je moć koju je banda Mancuso pokazala u suradnji s državnim aparatima koji su im doslovno bili na raspolaganju", rekao je Gratteri nakon vala uhićenja u prosincu 2019. u Italiji i Europi, a koja su dovela do ovog suđenja.

Kriminolog Federico Varese sa Sveučilišta Oxford rekao je da suđenje odražava raširenu kontrolu 'Ndranghete koja je ukorijenjena u zajednicu i uključena u svaku zakonitu i nezakonitu aktivnost.

"Stvarna snaga ovih mafijaških obitelji je to što imaju kontrolu nad teritorijem", rekao je Varese. "Ako želiš otvoriti trgovinu, ako želiš nešto izgraditi, moraš proći preko njih. Oni su vlast", dodao je Varese.

