Kraj spora dugog 27 godina: Makedonski parlament izglasao promjenu imena, Grci čestitali

Makedonski parlament u petak je izglasao izmjenu ustava kojom mijenja ime države u Republika Sjeverna Makedonija, kao što je dogovoreno s Grčkom čime se okončava 27-godišnji spor.

Za promjenu je glasao 81 od 120 zastupnika u parlamentu. Predstavnici oporbene stranke VMRO-DPMNE, protivnici sporazuma s Grčkom o novom imenu kojim je završio 27 godina dugi spor, bojkotirali su glasovanje.

VIDEO Trenutak kada je makedonski parlament ratificirao novo ime države

Grčki premijer Alexis Tsipras čestitao je u petak makedonskom kolegi Zoranu Zaevu nakon povijesnog glasovanja zastupnika u Skoplju o promjeni imena zemlje u Republika Sjeverna Makedonija, priopćile su službe grčkog premijera.

"Premijer je čestitao Zaevu na uspješnom završetku procesa izmjene ustava Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije", dodaje se u priopćenju.

Sincere congratulations @Dimitrov_Nikola @MFA_Macedonia on the 🇲🇰 Parliament's vote today on constitutional changes to implement #PrespaAgreemnt. This is a crucial step forward in the EU and NATO accession process.