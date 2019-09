Makar sve bilo čisto, Vlada mora predati naloge N. Novaković

To što je Večernji list objavio putne naloge HDZ-ovih dužnosnika za summit Europske pučke stranke u Helsinki nije nimalo umirilo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, čija predsjednica Nataša Novaković i dalje inzistira da se putni nalozi, ali i ostala tražena dokumentacija imaju dostaviti tom antikorupcijskom tijelu.

– Povjerenstvo nije zaprimilo nijedan traženi putni nalog, a ni ostalu traženu dokumentaciju, ni prije donošenja odluke o pokretanju postupka ni nakon toga. Naloge koju su dostavljeni medijima ne bih komentirala niti mogu – kazala nam je Novaković. A oko putnih naloga koji su nam dani na uvid najzanimljivije je što su svim dužnosnicima, osim šefu Sabora Gordanu Jandrokoviću, za isto putovanje pisana po dva naloga – jedan iz Vlade i ministarstava, a drugi iz HDZ-a.

Brkanić: Prekršaja nema

U Vladi objašnjavaju kako se premijer i dužnosnici kada idu u inozemstvo ne mogu odvojiti od svoje državne funkcije, no činjenica je da je Jandroković, kažu u konzultacijama s tajnikom Sabora, zaključio kako je ipak bolje da mu Sabor ne izdaje poseban putni nalog pa je to za njega učinio isključivo HDZ.

Vlado Brkanić s RRIF-a, visoke škole za financijski menadžment, kaže kako bi “skandal nad skandalima” bio da su dužnosnici po tim putnim nalozima naplatili i duple troškove za isto putovanje. No kako iz objavljenih putnih naloga proizlazi da su se oni odrekli potraživanja troškova prema državi, a dnevnice naplatili od stranke, prekršaja, kaže Brkanić, nema. Na pitanje zbog čega bi netko uopće imao potrebu pisati dvostruke putne naloge za isti poslovni put, odgovara kako su se u Vladi i ministarstvima vjerojatno naknadno predomislili i zaključili kako je bolje da im putne troškove za odlazak u Helsinki dok se tamo održavao EPP-ov skup ne plati država, nego stranka.

No, čak i ako putne naloge koje nam je pokazala Vlada prihvatimo kao konačni dokaz da se oko puta u Helsinki nije “muljalo”, ostaje otvoreno ključno pitanje: mora li Vlada te iste putne naloge, uz račune i odluku o dizanju Vladina zrakoplova, koje je Povjerenstvo također tražilo, dostaviti tom tijelu. Iz Vlade tvrde da ne moraju i pozivaju se na sudske odluke kojima su u prvom stupnju rušene odluke Povjerenstva. Sličan slučaj vodio se protiv zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, koji je Povjerenstvu punu godinu i pol odbijao dostaviti odluke i račune kojima bi pokrio svoja česta putovanja u Rim. Tražene papire dostavio je tek kada je Povjerenstvo protiv njega pokrenulo postupak zbog nedostavljanja dokumenata pa je došlo do pomalo paradoksalne situacije – inicijalni postupak je obustavljen jer su putovanja na kraju pokrivena dokumentima, a Bandić je ipak proglašen krivim jer gradske službe dulje vrijeme nisu dostavile tražene dokumente.

Pouka iz slučaja Bandić

No to što je sud Bandiću dao za pravo u prvom stupnju nikako ne znači da bi Povjerenstvo trebalo odustati od ideje da od dužnosnika uopće traži bilo kakve dokaze o postupanju. Sprečavanje sukoba interesa mlado je pravno područje, u kojem se praksa tek stvara i to što je jedan sudac ili sudsko vijeće donijelo neki zaključak ne znači da će isti zaključak donijeti viši sud ili neko drugo sudsko vijeće. Dapače, na Povjerenstvu je da testira svoju praksu i pred drugim sudovima, tim više što zakon izrijekom propisuje da su sve institucije Povjerenstvu dužne “bez odgode, na njegov zahtjev, dostaviti zatražene obavijesti i dokaze”.

Ustavni stručnjak Mato Palić nema dvojbe – Vlada i sve druge institucije Povjerenstvu moraju dostaviti dokumente na temelju kojih to tijelo može utvrditi činjenice.

– Možda je oko puta u Helsinki doista sve čisto, no nije na premijeru da o tome odlučuje jer je temeljno načelo da nitko ne može biti sudac u svojoj stvari – upozorava Palić i dodaje kako premijer i ministri odbijanjem suradnje s Povjerenstvom šalju krivu poruku, da se svatko u svom predmetu može oglušiti o zahtjeve Povjerenstva.

– Nije dobro da jedna institucija ruši kredibilitet druge institucije, a pogotovu nisu dobre izjave o politiziranosti Povjerenstva, koje očito ne stoje, jer je riječ o tijelu čiji je sastav birao isključivo HDZ sa svojim partnerima – kaže Palić. I profesor upravnog prava Ivan Koprić smatra da Vlada Povjerenstvu moraju dostaviti tražene dokumente jer to tijelo inače ne bi imalo na temelju čega donositi odluke, a ponašanje Plenkovića i ministara u ovom slučaju tumači kao opstrukciju rada neovisnog antikorupcijskog tijela.