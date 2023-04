Majka vikala ubojici svog sina: 'Krvniče, prokletniče! Moje je dijete u grobu, a ti ćeš izaći van!'

- Krvniče jedan, prokletniče! Moje dijete je u grobu, a ti ćeš izaći van - vikala je Muhammadu Shahzadu (28), majka Siniše V. (52), čovjeka kojeg je prema optužnici Shahzadu, inače državljanin Pakistana, ubio u tramvaju. I zbog tog ubojstva na Županijskom sudu u Velikoj Gorici nepravomoćno je osuđen na 12 godina zatvora. Na objavi presude nazočili su i članovi obitelji Siniše V., koji su burno reagirali na kaznu koju mu je sud izrekao.

- Njega će tetošiti u zatvoru, tamo ga čeka ručak, a ja sebi moram kupiti ručak od svoje mirovine - govorila je majka Siniše V., dok su nepravomoćno osuđenog ubojica njezina sina izvodili iz sudnice kako bi ga vratili u Remetinec.

Prema optužnici, Muhammad Shahzadu se teretio da se 18. rujna 2021. u 8.55 u tramvaju broj 6 na Most mladosti na Sarajevskoj cesti u Zagrebu u priključnim kolima prvo posvađao, a zatim i fizički sukobio sa Sinišom V. Tijekom tog sukoba s leđa ga je ubo nožem u desnu stranu vrata, a od te ozljede Siniša V. je preminuo na mjestu događaja. Nakon ubojstva Muhammad Shahzadu pobjegao je u Italiju. Uhićen je 16. studenog 2021. u Rimu te kasnije izručen Hrvatskoj.

- U svojoj obrani optuženi ne osporava da je do nekakvog sukoba došlo, no sud iz svih provedenih dokaza nije zaključio da se radilo o nužnoj obrani, odnosno prekoračenju nužne obrane. Činjenica da je žrtva bila okrenuta leđima u trenutku napada kao i da uz sebe nije imala nikakvo oružje opovrgava tvrdnju optuženog da bi izvukao nož kako bi se obranio - kazala je sutkinja Nataša Brleković, predsjednica sudskog vijeća, obrazlažući presudu.

Optuženiku je olakotnim cijenjen njegov raniji težak život, putovanje do Hrvatske, gubitak noge na tom putu te činjenica da je u Hrvatskoj jedno vrijeme živio u skladu sa zakonom.

- Otegotnim je cijenjen visoki stupanj agresije, koji proizlazi iz činjenice da je taj jedan ubod noža bio toliko snažan da je čitava oštrica dužine 14 centimetara završila u vratu žrtve - kazala je sutkinja.

Osim toga, otegotnim mu je cijenjeno i to što je nakon ubojstva, uz pomoć poznanice koja mu je ranije znala pomagati uspio doći do avionske karte i napustiti Hrvatsku, i to kako bi pokušao izbjeći odgovornost za zločin koji je počinio. U kaznu mu se uračunava i vrijeme koje je proveo u ekstradicijskom pritvoru u Italiji, a za djelo za koje je bio optužen zapriječena je kazna od pet do 15 godina zatvora.