AUTORICE MARE PEZO

U Imotskom predstavljena nova knjiga o Vladi Gotovcu: Skriva jednu dosad neviđenu posebnost

Autor
Hrvoje Zovko
28.12.2025.
u 13:01

O knjizi je govorio Mladen Vuković, autor predgovora, istaknuvši kako je riječ o djelu koje spaja više žanrova ,publicistički i autobiografski, uz bogatu dokumentaciju, fusnote i citate

U Imotskom je, pred prepunom dvoranom Pučkog otvorenog učilišta, predstavljena knjiga „Vlado Gotovac i njegova riječ“ autorice Mare Pezo, poznate imotske profesorice. Knjiga je objavljena u povodu 95. obljetnice rođenja i 25. obljetnice smrti jednog od najznačajnijih hrvatskih intelektualaca, političara, domoljuba, književnika i novinara te nekadašnjeg predsjednika Matice hrvatske. Izdavači su Ogranak Matice hrvatske u Imotskom i Udruga „Vlado Gotovac i Imotski“.

Djelo donosi uvod u misao, riječ i djelovanje Vlade Gotovca, čija je riječ ostavila dubok i trajan trag u hrvatskoj kulturi, rečeno je među ostalim na  predstavljanju  na kojem su stihove čitali glumac Vedran Mlikota i Lucija Pezo.

O knjizi je govorio Mladen Vuković, autor predgovora, istaknuvši kako je riječ o djelu koje spaja više žanrova ,publicistički i autobiografski, uz bogatu dokumentaciju, fusnote i citate. Naglasio je da knjiga, “iako ima znanstvene pretenzije, ponajprije osvjetljava Gotovčevu poetsku riječ i snagu govora, manje poznatu široj javnosti“. Posebno je kaže  istaknuta i važnost Imotskoga kao Gotovčeva zavičaja, koji je snažno oblikovao njegov život i osobnost. Zanimljivost knjige je ističe Mladen Vuković je i to što su u njoj prvi put tiskane pjesme posvećene Vladi Gotovcu.

Recenzent knjige, Filip Zoričić, bivši gradonačelnik Pule, istaknuo je da djelo  autorice Mare Pezo predstavlja intiman, predan i dokumentiran prikaz jednog od najvažnijih hrvatskih intelektualaca 20. stoljeća, pjesnika, filozofa, novinara, disidenta i političara. „Autorica se oslanja na povijesne podatke, pjesničke posvete, dokumente, korespondenciju i vlastito dugogodišnje proučavanje. Djelo obuhvaća Gotovčev život od osobnih početaka i zatvorskih godina, preko moralne snage, pa sve do njegove poetske, političke i filozofske ostavštine. Mogu slobodno reći da je ovo djelo bogat materijal i vrijedan kulturni dokument“, poručio je Zoričić.

Autorica Mara Pezo zahvalila se okupljenima te posebno uputila poruku mladima i profesorima da čitaju Vladu Gotovca, istaknuvši kako se „u njegovim djelima može naučiti ljepota riječi te snaga i veličina hrvatskoga jezika“. Izrazila je i želju da se u Imotskom organiziraju večeri posvećene Vladi Gotovcu.

Skupu se obratio i Hrvoje Garac, predsjednik Udruge „Vlado Gotovac i Imotski“, naglasivši kako je važno čuvati uspomenu na Gotovca. „Mislim da svi možemo biti i zahvalni i radosni što je on, čovjek koji je ostavio dubok trag u novijoj hrvatskoj povijesti, potekao s našeg kamena, dijelio naš životni stil, što ga je na neki način definiralo i možda mu dalo hrabrost u teškim trenucima“, rekao je Garac. Među brojnom publikom bila je i Ana Gotovac, kći Vlade Gotovca, koja je pozdravljena velikim pljeskom. Zahvalila je svima te izrazila nadu da ovakvi događaji u Imotskom neće biti rijetkost, gradu za koji je vežu brojne lijepe uspomene.

Ključne riječi
knjiga Jakov Gotovac

