Majka veganka osuđena na doživotni zatvor: Njezin 18-mjesečni sin umro od pothranjenosti

Majka veganka iz Floride osuđena je na doživotni zatvor nakon što je njezin 18-mjesečni sin preminuo zbog pothranjenosti. Naime, ona i njezina obitelji jeli su samo sirovo voće i povrće.

Sheila O’Leary (38) u ponedjeljak je imala saslušanje o kazni koje je odgođeno četiri puta nakon presude krajem lipnja za ubojstvo prvog stupnja Ezre O’Learyja 2019. godine. Sudac Bruce Kyle naredio je O’Leary, koja je tiho stajala u crvenom zatvorskom kombinezonu, da ne ostvaruje kontakt sa svojom ostalom djecom. Branitelj je nakon saslušanja rekao da se namjerava žaliti na kaznu, piše New York Post.

Njezin suprug, Ryan O'Leary (33), i dalje je u zatvoru dok čeka suđenje pod istim optužbama.

#BREAKING: Sheila O'Leary of Cape Coral is convicted of 1st degree murder in the death of her 18-month old baby. She and her husband were accused of starving the baby to death in a disturbing abuse investigation involving 4 children.



