Svjedokinja: Popović je tražio moje izuzeće. Tvrdio je da ne mogu biti objektivna jer mi je muž bio zarobljenik srbijanskih koncentracijskih logora

Nitko mi nije prijetio. Nitko me nije kontaktirao ni zvao. Nitko nije na bilo koji način utjecao na mene u vezi s mišljenjem oko toga tko bi trebao dobiti skrbništvo nad djetetom - kazala je Ivana Dijanić, koja je na zagrebačkom Županijskom sudu svjedočila u nastavku suđenja Gzimu Redžepiju.

Njega se tereti za pokušaj trgovine utjecajem, odnosno da je pokušao utjecati na Vladimira Grošića, vještaka psihijatra, koji je izrađivao nalaz u sporu između Severine i Milana Popovića oko skrbništva nad njihovom sinom. Prema optužnici, Redžepi je tražio od Grošića da napravi nalaz koji bi išao Popoviću u korist.

Ivana Dijanić, vještakinja psihologinja, je s psihijatrom Vladimirom Grošićem, na zahtjev suda, napravila kombinirano vještačenje.

- Sjećam se da mi je kolega lani ispričao da ga je pozvao njegov tadašnji šef i da mu je rekao da se idu naći s Milanom Bandićem. Rekao mi je da nije mogao odbiti šefa i da je otišao s njim. U ustanovi u kojoj su se našli Bandića nije bilo već ih je, tako mi je rekao, tamo čekao Redžepi. Sada se ne sjećam je li mi rekao da je osim njegova šefa, Redžepija i njega tamo bila još neka osoba. Rekao mi je da je morao ostaviti mobitel i da mu je Redžepi rekao da je Milan Popović dobar otac. On je to, kazao mi je kolega lani, zbog atmosfere i svih okolnosti shvatio kao svojevrsne prijetnje da nalaz mora ići u korist Popovića. Bio je prestrašen. Rekao mi je i da mu nitko nije rekao kako da napiše nalaz već da je on to tako shvatio. "Ti nemaš djece, a ja imam. Mene je strah", rekao mi je tada - iskazivala je svjedokinja.

Poslije toga sastanaka, Grošić je od suda tražio da ga se izuzme sa slučaja, no sutkinja koja je vodila predmet je njegov zahtjev odbila.

- Je li nakon tog sastanka bilo dramatičnih promjena stava? Odnosno promjene mišljenja oko toga s kim bi dijete trebalo živjeti? - zanimalo je tužiteljicu.

- To je bila teška odluka, no nije se mijenjala. Naš je prijedlog bio da dijete ostane kod oca, kao što je to bilo i ranije, uz redovne i česte kontakte s majkom. To nije bilo trajno već do određene dobi kad će dijete moći samo odlučiti - kazala je Ivana Dijanić.

Pojasnila je i da je Milan Popović tražio njezino izuzeće prije no što je vještačenje i počelo.

- U podnesku kojim je tražio izuzeće naveo je da sam radila u feminističkim udrugama. Naveo je i da je moj sada pokojni suprug bio zarobljenik u srbijanskim koncentracijskim logorima. Popović je naveo da je on Srbin pa da ja zbog toga ne mogu biti objektivna - kazala je.

Inače, Grošić je iskazivao na zadnjoj raspravi na kojoj je opisao kako se sa Severinom sastao u Maksimiru. Na taj ju je sastanak dovezla i odvezala Zinka Bardić, pa ju je tužiteljstvo predložilo za svjedoka, no sud je taj prijedlog odbio.

Redžepi bi obranu trebao iznijeti na sljedećoj raspravi, a sam Grošić, kada je davao iskaz na sudu, ublažio ga je u odnosu na onaj koji je dao USKOK-u tijekom istrage. Tijekom istrage je iskazivao kako mu je Redžepi u jednom razgovoru spominjao Popovića kojeg je opisao kao dobrog čovjeka i oca te velikog donatora Grada Zagreba. Taj ga je razgovor, tvrdio je, usplahirio i shvatio ga je kao pritisak. No tijekom iskaza kojeg je dao u lipnju, tvrdio je da "Gzim Redžepi niti mentalno, niti riječju ni iznudom nije utjecao na njega kako će se nalaz napraviti.

Puno više od sastanka s Redžepijem, uznemirio ga je razgovor sa Severinom, s kojom se našao na klupici u Maksimiru. Opisivao je kako "mu je ulazila u zonu komfora", a cijeli taj susret je konfuzno opisivao, tvrdeći da mu je stavila ruku na koljeno. Severina je pak iskazivala da se s njim našla u parku jer je on tako tražio.

- Rekao je kako se izuzeo iz vještačenja. Donijela sam mu podatke za koje sam smatrala da su bitni za vještačenje. On ih nije htio primiti, a rekao mi je da je izložen pritiscima s očeve strane i da mu je teško - iskazivala je Severina.

