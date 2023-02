Majka uhićenog Damira Magića: 'Pa to je maltretiranje i čisti bezobrazluk!'

Hrvati u Zambiji oslobođeni su u ponedjeljak, a potom ponovno zaustavljeni u zračnoj luci. Kako je istaknuo ministar pravosuđa Ivan Malenica, oni su prešli graničnu kontrolu i tamo su zaustavljeni u imigracijskom uredu. "Njima se stavljaju na teret iste optužbe kao i prvi puta. Riječ je o jednoj neobičnoj situaciji", ustvrdio je ministar. Da je riječ o maltretiranju i bezobrazluku, smatra majka jednog od uhićenih Hrvata.

"Nakon one SMS poruke da dolaze, sin se nije javljao. Mislila sam da su na putu kući, da su u avionu, a onda je stigla vijest da su vraćeni u zatvor. Da nisu ni poletjeli. To je maltretiranje i čisti bezobrazluk, ne znam kako drukčije to nazvati! Jedan dan te puste, a drugi dan te ponovno uhite. Pa što se to događa? Stalno vrtim slike u glavi i nadam se da će sve dobro završiti. A što drugo mogu, nego nadati se da će se što prije vratiti...", rekla nam je Mirjana Magić, majka Damira Magića koji je sa suprugom Nadicom među uhićenim Hrvatima u Zambiji. Nadala se, dodaje, da će se sin i snaha vratiti kući s posvojenim djetetom.

Podsjetimo, ministar Malenica tvrdi kako će se u narednim danima održati ročišta u kojima će se pojasniti o čemu se radi.

"Odvjetnik kaže da su iste optužbe u pitanju, a mi bismo htjeli pričekati onda do tada. Mi ćemo nastaviti našu borbu i pomoć hrvatskim državljanima", kazao je ministar i dodao kako se pokušava saznati što se točno dogodilo.

Četiri para iz Hrvatske uhićena su početkom prosinca u zračnoj luci u Ndoli, trećem najvećem zambijskom gradu, zbog sumnje na trgovinu ljudima, odnosno zbog sumnje u valjanost dokumenata o posvojenju maloljetne djece iz DR Konga. Optuženi su za trgovanje ljudima u pokušaju i krivotvorenje dokumenata.