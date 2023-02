Majka oslobođenog Hrvata: 'Jako sam se naplakala, nemam sna. Bili su u zatvoru, a nisu ništa krivi'

Na mobitel sam jučer dobila poruku "Dolazimo"... Poslao ju je valjda Damir. Sad sam upravo na televiziji vidjela da su i on i supruga pušteni iz zatvora. Samo plačem... Ne znam jesu li to suze radosnice ili suze od bola što su sve morali preživjeti u Zambiji. Dugo je sve to trajalo. Dok ih ne vidim, ne vjerujem da je sve u redu – rekla nam je Mirjana Magić, majka Damira Magića koji je sa suprugom Nadicom 7. prosinca uhićen u Zambiji, zajedno s još tri para koji su posvajala djecu. Otputovali su po dijete staro 15 mjeseci iz Demokratske Republike Kongo. Zadnji put se sa sinom, kaže, čula prije dva mjeseca, prije puta u Afriku.

– Nisam imala nikakve informacije. Nitko me nije zvao, a sve što znam jest ono što je bilo u medijima ili što mi prijatelji jave preko mobitela. Ne znam ni kad će se vratiti kući. Ne znam ni hoće li se vratiti s posvojenim djetetom. Nadam se da hoće jer su jako puno pretrpjeli – kaže Mirjana i dodaje da još ne zna zbog čega su točno sin i snaha uhićeni.

– Znam samo da je sud naglo promijenio odluku i zaustavio postupak posvajanja. Imali su sve dokumente od naših sudova, ali kad su došli u Zambiju, sud ih tamo nije priznavao. Boli me što su bili u zatvoru s najgorim kriminalcima, a nisu ništa krivi. Jako sam se puno naplakala, nemam sna. Ne znam kako su se odlučili tako daleko ići po dijete, to je takva daljina, pa do tamo treba tri puta presjedati s avionom... Nadam se da će se sretno vratiti – kaže.