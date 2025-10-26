Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 74
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
Približava se tužna obljetnica

Majka poginulog u padu nadstrešnice za Večernji: Vučić vedri i oblači u Srbiji, on je prvi krivac za smrt mog sina

Autor
Hrvoje Zovko
26.10.2025.
u 11:56

Dijana Hrka, majka Stefana, jednoga od 16 poginulih u padu nadstrešnice u Novom Sadu 1. studenoga prošle godine, u razgovoru za Večernji list ističe da neće odustati od potrage za istinom i kažnjavanjem odgovornih za tragediju koja je odnijela i život njezina sina, koji je imao samo 27 godina

Kako se približava prva godišnjica tragičnog pada nadstrešnice u Novom Sadu, tenzije su u Srbiji sve veće. Vlast pokušava zaplašiti ljude pričama da će se toga dana dogoditi nasilje u režiji protivnika vlasti, pa se pojavljuju i svakodnevne sumanute teorije koje plasiraju režimski mediji, priče da je prvog dana studenoga 2024. u Novom Sadu nadstrešnice na željezničkoj stanici u tom gradu srušena u terorističkom činu.

Dijana Hrka, majka Stefana, jednog od 16 poginulih u padu nadstrešnice u Novom Sadu 1. studenoga prošle godine, u razgovoru za Večernji list ističe da neće odustati od potrage za istinom i kažnjavanjem odgovornih za tragediju koja je odnijela život njezina sina, koji je imao samo 27 godina.

Ključne riječi
Srbija prosvjed nadstrešnica pravda tragedija

Komentara 8

Pogledaj Sve
Avatar Forumas
Forumas
12:33 26.10.2025.

Dao Bog da bi vam lepousti bio jos dugo predsjednik.

NH
Nebinarni hadezeovac
12:29 26.10.2025.

U Srbiji je stradalo 16 ljudi u padu nadstrešnice, u Makedoniji 63 ljudi u požaru u noćnom klubu. Ako je u Srbiji bio nečiji propust zbog korupcije, u Makedoniji je bio deset puta veći propust zbog deset puta veće korupcije. U Srbiji već godinu dana traju masovne demonstracije, u Makedoniji nema ničega, iako se radi o ljudima vrlo sličnog mentaliteta. Zašto je to tako, ako nije zbog toga što je ova tragedija u Srbiji iskorištena za podrivanje režima izvana. Što se mene tiče, radije u Srbiji imam tipičnog primitivnog lažljivog predvidljivog velikosrbina, nego neku nevidljivu ruku izvana koja upravlja nesuvislom masom.

PA
pajper
12:22 26.10.2025.

Tuzi ga,u Strasbourg..

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja