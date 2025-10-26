Majka poginulog u padu nadstrešnice za Večernji: Vučić vedri i oblači u Srbiji, on je prvi krivac za smrt mog sina

Kako se približava prva godišnjica tragičnog pada nadstrešnice u Novom Sadu, tenzije su u Srbiji sve veće. Vlast pokušava zaplašiti ljude pričama da će se toga dana dogoditi nasilje u režiji protivnika vlasti, pa se pojavljuju i svakodnevne sumanute teorije koje plasiraju režimski mediji, priče da je prvog dana studenoga 2024. u Novom Sadu nadstrešnice na željezničkoj stanici u tom gradu srušena u terorističkom činu.



Dijana Hrka, majka Stefana, jednog od 16 poginulih u padu nadstrešnice u Novom Sadu 1. studenoga prošle godine, u razgovoru za Večernji list ističe da neće odustati od potrage za istinom i kažnjavanjem odgovornih za tragediju koja je odnijela život njezina sina, koji je imao samo 27 godina.