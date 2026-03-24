Mađarski ministar potvrdio da redovito zove Ruse: 'Možda zvuči grubo, ali...'

Mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó potvrdio je da redovito kontaktira ruskog kolegu Sergeja Lavrova, nakon što su se proteklih dana pojavile optužbe da Mađarska izravno šalje informacije Moskvi sa sastanaka na razini Europske unije. Podsjetimo, Szijjártó je optužen da redovno kontaktira Lavrova tijekom pauza između sastanaka u Bruxellesu. Mađarska vlada ranije je te optužbe odbacila kao lažne vijesti, a Europska komisija u ponedjeljak je pozvala Mađarsku da razjasni slučaj, opisujući izvješća kao "zabrinjavajuća“.

Szijjártó je, govoreći na predizbornom skupu u ponedjeljak navečer, potvrdio pozive pa pojasnio da odluke EU-a o energiji, automobilskoj industriji i sigurnosti izravno utječu na mađarske odnose s partnerima izvan bloka. "Da, ova pitanja moraju se raspraviti s našim partnerima izvan Europske unije. Razgovaram ne samo s ruskim ministrom vanjskih poslova, nego i s američkim, turskim, izraelskim, srpskim i drugima prije i poslije sastanaka Vijeća Europske unije. Možda zvuči grubo, ali diplomacija je upravo razgovor s vođama drugih zemalja“, rekao je Szijjártó, prenosi Euronews. Ministar je odbacio tvrdnje da je prekršio bilo kakve sigurnosne protokole na sastancima, dodajući kako ministri ne raspravljaju o tajnama. "Svi ministri unose telefon u dvoranu, osim mene. Sugestija da postoje bilo kakvi sigurnosni protokoli spada u kategoriju gluposti“, rekao je ministar.

Optužbe su se pojavile u jeku predizborne kampanje u Mađarskoj, uoči parlamentarnih izbora u travnju na kojima premijeru Viktoru Orbánu prijeti poraz. Orbán je, s obzirom na to, posljednjih tjedana dodatno zaoštrio svoju retoriku prema Bruxellesu i Ukrajini, uoči dana odluke 12. travnja. Njega, inače, mnogi smatraju najprijateljskijim čelnikom prema Kremlju u Europskoj uniji. Naime, on je više puta kritizirao i ometao pomoć Kijevu dok je produbljivao ekonomske veze s Moskvom. Također, Szijjártó je od veljače 2022., kada je Rusija pokrenula invaziju Ukrajine, posjetio Moskvu 16 puta. Njegov posljednji posjet bio je 4. ožujka kada se u Kremlju sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Okidač za najnoviji krug napetosti s Kijevom bila je ukrajinska tvrdnja da će trebati nekoliko tjedana za popravak naftovoda kojim se doprema ruska nafta u Mađarsku, a koji je navodno oštećen u ruskom napadu dronom. Kao odgovor, mađarski premijer blokirao je daljnje sankcije EU Rusiji te dodatni zajam Ukrajini od 90 milijardi eura. Nakon toga, Mađarska je zaplijenila dva oklopna vozila u vlasništvu Oschadbanke, ukrajinske državne štedionice, i uhitila sedam Ukrajinaca koji su ih pratili. Konvoj je prevozio desetke milijuna eura u gotovini i zlatne poluge iz Beča u Kijev, a Budimpešta je sugerirala da je riječ o pranju novca.