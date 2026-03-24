NOVE OPTUŽBE

Tajni dokumenti EU mogli procuriti u Kremlj, ali ne preko Mađara? 'Postoje opravdane sumnje...'

Dora Taslak
24.03.2026.
u 09:03

Diplomati sve više uzimaju u obzir rizik od curenja i mijenjaju način na koji vode osjetljive rasprave

Nakon što su se posljednjih dana pojavile ozbiljne optužbe da Mađari, točnije vlada premijera Viktora Orbána, izravno šalju informacije Moskvi, stiglo je i upozorenje da bi povjerljivi dokumenti mogli procuriti u Kremlj i putem njemačke stranke Alternativa za Njemačku (AfD). Naime, tri diplomata EU i četiri njemačka zastupnika rekla su za Politico kako pristup povjerljivim dokumentima EU od AfD-a izaziva zabrinutost da osjetljive rasprave dolaze u ruke Moskve. Njemački zastupnici imaju pristup bazi podataka koja sadrži tisuće dokumenata EU, među kojima i povjerljive bilješke sa sastanaka na kojima diplomati usklađuju stavove svojih zemalja o geopolitičkim pitanjima.

"Problem je što imamo stranku, AfD, za koju postoje opravdane sumnje da prosljeđuje informacije Kini ili Rusiji“, rekao je zastupnik Zelenih Anton Hofreiter, predsjednik Odbora Bundestaga za europske poslove. Diplomati sve više uzimaju u obzir rizik od curenja i mijenjaju način na koji vode osjetljive rasprave. Zemlje EU već se, prema jednom europskom dužnosniku, sastaju u manjim grupama zbog zabrinutosti da "manje lojalne“ zemlje prosljeđuju osjetljive informacije vladi ruskog predsjednika Vladimira Putina. 

Podsjetimo, Mađarska je optužena da prosljeđuje informacije o povjerljivim raspravama čelnika EU Moskvi, što je mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó opisao kao "lažne vijesti“. Bivši litavski ministar vanjskih poslova Gabrielius Landsbergis, koji je često sudjelovao na sastancima gdje je bio prisutan i Szijjártó, rekao je da je već 2024. upozoren da mađarska strana može prosljeđivati informacije Rusiji te da su on i njegovi kolege ograničavali informacije koje su dijelili u njegovoj prisutnosti.

I uoči NATO summita u Vilniusu 2023., izaslanici su se potrudili isključiti mađarsku delegaciju iz osjetljivih razgovora, rekao je Landsbergis. "Govorili bismo samo formalno, a kasnije bismo se odvajali kako bismo razgovarali bez Mađarske o ostvarivim ciljevima summita“, rekao je.

Rusija Europska unija Njemačka AfD

ĆA
ĆanotaKrljo
09:23 24.03.2026.

Neman vrimena čitati ( radin ) ali tvrdin da je to stranka , možemo

CR
crocro
09:27 24.03.2026.

EU se treba javno i nedvosmisleno obratiti NE političarima ili vladama zemalja koje su nelojalne EU, većč se trebaju izravno obratiti narodima tih zemalja, te narod obavijestiti da će njihovoj zemlji ukinuti sve dobrobiti koje ta zemlja ima od članstva u EU, što će se izravno negativno odraziti na svekoliki razvoj tih nelojalnih članica EU. Ako se te nelojalne članice ne mogu isključiti iz članstva u EU a onda ima makar treba uskratitti sve ono zbog čega se ta zemlja uključila u članstvo EU. Pa neka se onda građani razračunavaju sa svojim političarima, a ne imati posla s prtedstavnicima tih zemalja koji svojem narodu govore jedno a EU misli drugačije. Zato se EU treba izravno obraćati narodima tih zemalja da iz prve ruke prime informaciju što rade njihovi političari na udaljavanju njihovih zemalja politike EU.

ZA
Zagi3891
09:56 24.03.2026.

Još jedan pokušaj diskreditacije od strane zelenih nacista

