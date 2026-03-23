Žestoke reakcije na nove optužbe: 'Ovaj čovjek nije samo izdao svoju zemlju, nego i Europu'

Parlamentarni izbori u Mađarskoj, na kojima premijeru Viktoru Orbánu prijeti poraz, sve su bliže, a napetosti rastu gotovo iz dana u dan. Orbán je posljednjih tjedana dodatno zaoštrio svoju retoriku prema Bruxellesu i Ukrajini, uoči dana odluke 12. travnja, a sada su se pojavile informacije da Europska unije ograničava protok povjerljivih materijala prema Mađarskoj zbog sumnji da se informacije dijele s Rusijom. Međutim, neće biti formalnog odgovora EU-a na novi set optužbi zbog mogućeg utjecaja na mađarske izbore, prema pet europskih diplomata i dužnosnika koji su za Politico rekli da su zabrinuti zbog rizika da Budimpešta prosljeđuje osjetljive informacije Kremlju.

"Vijest da Orbánovi ljudi izvještavaju Moskvu o svakom detalju sastanaka Europskog vijeća ne bi trebala nikoga iznenaditi. Dugo smo sumnjali u to. To je jedan od razloga zašto govorim samo kad je to striktno potrebno i kažem samo onoliko koliko je potrebno", naveo je poljski premijer Donald Tusk koji podržava mađarskog oporbenog vođu Pétera Magyara na izborima. Orbana, inače, mnogi smatraju najprijateljskijim čelnikom prema Kremlju u Europskoj uniji. Naime, on je više puta kritizirao i ometao pomoć Kijevu dok je produbljivao ekonomske veze s Moskvom. I krajem studenoga je, podsjetimo, bio u Moskvi kod ruskog predsjednika Vladimira Putina. Dvojica čelnika tada su razgovarala o energetskoj suradnji i mirovnim pregovorima o Ukrajini, a Putin je pohvalio Orbana zbog "uravnoteženog" stava prema ratu u Ukrajini.

Orbánova vlada navodno je, kako je pisao Washington Post, tijekom rata u Ukrajini održavala bliske kontakte s Moskvom, a ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó koristio pauze tijekom sastanaka kako bi se javljao svom ruskom kolegi Sergeju Lavrovu. Brige da Mađarska izravno šalje informacije Moskvi bile su razlog za porast manjih formata, umjesto sastanaka svih 27 članica EU-a, rekao je jedan europski dužnosnik.

Magyar se, na predizbornom skupu tijekom vikenda, osvrnuo na optužbe: "Činjenica da mađarski ministar vanjskih poslova, bliski prijatelj Sergeja Lavrova, praktički minutu po minutu izvještava Ruse sa svakog sastanka EU-a je izravna izdaja. Ovaj čovjek nije samo izdao svoju zemlju, nego i Europu.“

Bivši litavski ministar vanjskih poslova, Gabrielius Landsbergis, koji je često sudjelovao na sastancima gdje je bio prisutan Szijjártó, rekao je za Politico da je već 2024. upozoren da mađarska strana može prosljeđivati informacije Rusiji te da je on i njegovi kolege ograničavali informacije koje su dijelili u njegovoj prisutnosti. Čak i uoči ključnog NATO summita u Vilniusu 2023., izaslanici su se potrudili isključiti mađarsku delegaciju iz osjetljivih razgovora, rekao je Landsbergis. "Govorili bismo samo formalno, a kasnije bismo se odvajali kako bismo razgovarali bez Mađarske o ostvarivim ciljevima summita“, rekao je.

Mađarski ministar za Europu János Bóka rekao je za da su izvješća "lažne vijesti“ osmišljene kao "očajnička reakcija na zamah Fidesza u izbornoj kampanji. Ali mađarski narod neće se dati prevariti.“ Szijjártó je pak odbacio sadržaj članka Washington Posta i optužio medije da iznose "teorije zavjere koje su smješnije od bilo čega viđenog do sada“.

Diplomati su istakli kako će daljnje postupanje ovisiti o tome hoće li Orbán biti ponovno izabran u travnju. "To narušava povjerenje, suradnju i integritet Europske unije. To je žalosna situacija. Ako ostane nakon izbora, mislim da EU mora pronaći načine da se s tim suoči na drugačiji način", ističe jedan od diplomata. Drugi pak navodi: "Ne bi bilo iznenađenje da se to pokaže istinitim. Mađarska je dugo bila Putinov saveznik unutar EU-a i nastavlja sabotirati europsku sigurnost. Blokiranih 90 milijardi samo je najnoviji primjer tog obrasca.“

S obzirom na to da ankete pokazuju kako Orbán zaostaje za izazivačem Magyarom, smatra se kako je upravo to razlog njegovih sukoba s Europskoj unijom i Ukrajinom te kako se u Mađarskoj želi prikazati kao branitelj suvereniteta. Okidač za najnoviji krug napetosti s Kijevom bila je ukrajinska tvrdnja da će trebati nekoliko tjedana za popravak naftovoda kojim se doprema ruska nafta u Mađarsku, a koji je navodno oštećen u ruskom napadu dronom. Kao odgovor, mađarski premijer blokirao je daljnje sankcije EU Rusiji te dodatni zajam Ukrajini od 90 milijardi eura. Nakon toga, Mađarska je zaplijenila dva oklopna vozila u vlasništvu Oschadbanke, ukrajinske državne štedionice, i uhitila sedam Ukrajinaca koji su ih pratili. Konvoj je prevozio desetke milijuna eura u gotovini i zlatne poluge iz Beča u Kijev, a Budimpešta je sugerirala da je riječ o pranju novca.