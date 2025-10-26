Naši Portali
ZAOKRET

Mađarska funkcionira kao 'trojanski konj' Rusije, a Orban je do apsurda izdao vrijednosti revolucije

VL
Autor
Nataša Vlašić Smrekar
26.10.2025.
u 21:03

Na ulicama Budimpešte sovjetske trupe ubile su 2500 ljudi

Godine 1956. Mađari su ginuli pod gusjenicama sovjetskih tenkova za slobodu. Studentski prosvjedi u Budimpešti brzo su te jeseni prerasli u masovni ustanak protiv komunističke diktature i sovjetske okupacije. Vjerojatno pod utjecajem destaljinizacije koju je pokrenuo Nikita Hruščov, zahtjevi su bili jasni: povlačenje sovjetskih trupa, višestranački sustav, slobodni izbori i izlazak iz Varšavskog pakta. Mađarski narod odlučno je Molotovljevim koktelima i lakim oružjem napadao sovjetska oklopna oružja na ulicama glavnog grada, čak se i mađarska vojska većim dijelom svrstala na stranu naroda, ali revolucija je brzo ugušena. Mađarska tajna policija bila je brutalna čak i po sovjetskim mjerilima i otvorila je 25. listopada vatru na gomilu prosvjednika pred zgradom parlamenta, a Sovjeti su svojim trupama okončali mađarske nade u slobodu već do 4. studenog, ubivši više od 2500 ljudi.

Ključne riječi
Rusija Orban Mađarska

Kupnja