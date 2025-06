Mađari u referendumskoj anketi zaustavili Ukrajinu

Mađarski premijer Viktor Orbán slavodobitno je poručio da je zaustavio kretanje Ukrajine prema članstvu u EU, pri čemu je kao argument imao više od dva milijuna glasova mađarskih građana koji su se izjasnili o tom pitanju u posebnoj referendumskoj anketi, koju je organizirala i naveliko promovirala njegova vlada.

Sustavno protivljenje

Europsko vijeće na summitu u Bruxellesu nije uspjelo usvojiti pripremljene zaključke koji pozivaju na otvaranje prvog klastera pregovaračkih poglavlja s Ukrajinom. Orbán je ostao čvrst u svom protivljenju, pa je tekst o Ukrajini, umjesto u formi službenih zaključaka Europskog vijeća koji se mogu donijeti samo jednoglasno, usvojen u manje vrijednom obliku izjave 26-orice, odnosno šefova država i vlada svih ostalih članica Unije. No kad je riječ o proširenju, 26 nikada nije isto što i 27 (kao što se i Hrvatska mogla uvjeriti kad je Slovenija u određenim trenucima jedina blokirala hrvatske pregovore s EU). Mađarski premijer Orbán svojim je protivljenjem preksinoć iz formalnih zajedničkih zaključaka izbacio 15 paragrafa, koji su prebačeni u manje vrijedan oblik izjave 26-orice. Među tim je paragrafima i tekst koji poziva na usvajanje novog, 18. paketa sankcija protiv Rusije, ne samo tekst koji poziva na otvaranje pregovaračkog klastera s Ukrajinom.

Sustavno protivljenje Mađarske tom dijelu teksta nastavilo se i na sastanku Odbora stalnih predstavnika (Coreper) u Vijeću EU, što znači da postoje male ili nikakve šanse da Ukrajina otvori prvi klaster ovog ljeta. Umjesto toga, 26 država članica pronalazi utjehu u činjenici da se, kako neslužbeno doznajemo, između Europske komisije i ukrajinske vlade odvija tehnički posao oko pripreme svih klastera. Drugim riječima, napredak u pregovorima s Ukrajinom pokušava se postići "ispod žita", radom na tehničkoj razini, no bez političke odluke da se to formalizira otvaranjem prvog klastera i napretkom u pregovorima – to nije to. Nije prava stvar. Mađarska je prva država članica EU koja blokira neku kandidatkinju na temelju svojevrsnog izjašnjavanja građana, nalik referendumu. Neki zbog toga vide opasnost da se ovaj mađarski recept kopira i primijeni u bilo kojoj situaciji kad vlada jedne države članice želi blokirati neku kandidatkinju.

Argument – demokracija

Premijer Orbán koristi argument da je njegovo protivljenje duboko demokratsko, i time snažnije od volje ostalih 26 članica, jer je on za mišljenje pitao dva milijuna svojih građana koji su se izjasnili tako što su ispunjavali poštom poslane listiće s pitanjem podržavaju li ili ne podržavaju članstvo Ukrajine u EU. – Trebala su mi ta dva milijuna glasova jer me gotovo pomelo njihovo ogorčenje – rekao je Orbán referirajući se na ogorčenje 26 država članica, čijem se konsenzusu protivio. I u tome, barem zasad, uspio.