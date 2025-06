Viktor Orban upozorio: Raspad Irana mogao bi imati loše posljedice na Europu, prijete nam tri opasnosti

– Ako ovaj rat dovede do raspada Irana kao zemlje, to neće biti izolirano krizno žarište samo na području Irana, nego će se proširiti na susjedne zemlje – poručio je mađarski premijer Viktor Orban i obrazložio tu svoju tezu u radijskom intervjuu u petak, prije no što je američki predsjednik Donald Trump pridružio SAD izraelskim vojnim udarima na iranska nuklearna postrojenja.

U nedjelju, nakon američkih udara na ciljeve u Iranu, premijer Orban održao je sastanak nacionalnog Vijeća za obranu, nakon kojeg je u videoizjavi na Facebooku poručio da taj konflikt, iako daleko od Mađarske, nosi sa sobom tri opasnosti s kojima se i njegova zemlja suočava. Prva opasnost je terorizam, druga novi pritisak migranata, a treća porast cijena energenata.

No u petak, u redovitom radijskom intervjuu, Orban je rekao nešto na što je u potpuno nepovezanom intervjuu koji je američki konzervativni novinar Tucker Carlson vodio s američkim republikanskim senatorom Tedom Cruzom možda ciljao i Carlson kad je Cruza uhvatio u neznanju o broju stanovnika Irana i etničkoj strukturi Irana. “Vi ste senator koji poziva na rušenje vlade zemlje o kojoj ništa ne znate”, rekao je tada Carlson Cruzu.

Mađarski premijer Orban ovako je obrazložio svoju tezu u radijskom intervjuu za Kossuth u petak: – Iran je vrlo posebna zemlja. Osim što ima golemu vojsku, predstavlja posebnu granu islama. Smješten je uz strateške rute, kontrolira tjesnac kroz koji prolazi 20 do 30 posto svjetske trgovine, a još je veći udio trgovine naftom. Također razvija i nuklearne kapacitete. Dakle, govorimo o snažnoj, velikoj zemlji s više od 90 milijuna ljudi. Ali ono što je manje poznato o Iranu jest da je, u smislu etničke pripadnosti, u smislu raznih nacionalnosti, miješana zemlja.

Dakle, tu su Farsi, Perzijanci, koji su tamo većina, s više od 50 posto. Ali postoje i druge etničke skupine koje su u bloku, poput naših Mađara u Sikulskoj zemlji. I ako se središnja iranska vlada raspadne, cijela zemlja mogla bi se raspasti, a onda bi moglo doći do destabilizacije. Tu je, na primjer, Azerbajdžan, koji sada ima 10 milijuna građana, ali 20 milijuna Azerbajdžanaca živi na iranskom teritoriju. Jedna je sekularna, europski orijentirana zemlja, slična nama u mnogočemu – to je Azerbajdžan; a Iranci pripadaju vjerskoj fundamentalističkoj zajednici. Dakle, u slučaju ratom izazvanog raspada Irana, neće biti izoliranog žarišta sukoba u Iranu, nego će se to proširiti na mnoge susjedne zemlje. Pakistan je u istoj situaciji. Dakle, u ovom sukobu prava opasnost je neupravljivost i nemogućnost kontrole važne svjetske regije – zaključio je Orban.