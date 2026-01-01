Ovo je prekretnica koja bi mogla dovesti do nove velike eskalacije

Nedavni posjet izraelskog premijera Benjamina Netanyahua Sjedinjenim Američkim Državama i sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom označili su prekretnicu koja bi, prema procjenama izraelskih i regionalnih izvora, mogla dovesti do nove velike eskalacije na Bliskom istoku. Iza zatvorenih vrata Bijele kuće Netanyahu je, kako tvrde izraelski mediji, dobio dugo očekivano američko „zeleno svjetlo“, koje je jedva dočekao, te je odmah po povratku naredio izraelskoj vojsci da se intenzivno priprema za rat – ne samo protiv Hezbollaha u Libanonu, već i za mogući izravni sukob s Iranom. Dok u javnim nastupima gradi imidž mirotvorca i njeguje ambiciju da bude percipiran kao kandidat za Nobelovu nagradu za mir, Donald Trump istodobno, prema izraelskim izvorima, Izraelu daje političko, diplomatsko i sigurnosno pokriće za širu vojnu eskalaciju. Ta očita kontradikcija razotkriva duboki jaz između američke retorike o stabilnosti i stvarne strategije na terenu, gdje se Bliski istok sve brže gura prema rubu regionalnog rata s nepredvidivim posljedicama.

Izraelski list Maariv navodi da je Trump Netanyahuu jasno poručio kako Izrael ima slobodne ruke za vojnu akciju protiv Hezbollaha „ako bude potrebno“. Nakon tog sastanka izraelska vojska podigla je razinu pripravnosti, a sigurnosne procjene ukazuju na to da aktualni pokušaji razoružavanja Hezbollaha u Libanonu ne ispunjavaju uvjete za prekid vatre niti jamče dugoročnu sigurnost sjevernih izraelskih granica. U Tel Avivu prevladava uvjerenje da Hezbollah koristi vrijeme za konsolidaciju snaga i obnovu vojne infrastrukture. Pod snažnim pritiskom Washingtona i Tel Aviva, libanonska vlada je još prošlog kolovoza odlučila pokrenuti proces razoružavanja Hezbollaha kroz plan u pet faza koji bi trebala provesti libanonska vojska. No Hezbollah je taj plan odmah odbacio, nazivajući ga „grijehom“ i izravnim udarom na libanonski suverenitet. Glavni tajnik Hezbollaha, šeik Naim Qassem, poručio je da je riječ o izraelsko-američkom projektu te da je libanonska država dala jednostrane ustupke bez ikakvih jamstava ili protukoraka Izraela, posebice bez povlačenja izraelskih snaga s libanonskog teritorija.

Prema pisanju Maariva, izraelska vojska pomno prati pokušaje Hezbollaha da obnovi svoju vojnu prisutnost i logističke kapacitete na jugu Libanona, zbog čega su pripreme za moguću vojnu operaciju dodatno intenzivirane. Visoki izraelski vojni zapovjednici sve otvorenije upozoravaju na potrebu pripreme za „iznenadni rat“, scenarij u kojem bi sukob mogao izbiti bez formalne objave ili dugotrajnog političkog uvoda. Od listopada 2023. Izrael vodi razorni rat u Pojasu Gaze, koji je već prerastao lokalne okvire i prerastao u širi sigurnosni izazov. Paralelno s time traju gotovo svakodnevni sukobi s Hezbollahom na sjevernoj granici, dok se Iran sve češće spominje kao krajnji cilj izraelske vojne strategije, bilo izravno, bilo kroz udare na njegove saveznike u regiji.

U tom kontekstu izraelska vojska provela je iznenadnu internu inspekciju Središnjeg zapovjedništva, nadležnog za središnji Izrael i okupiranu Zapadnu obalu, uključujući Jeruzalem. Zapovjednik zapovjedništva, general-bojnik Avi Blot, poručio je da je ključni zadatak održavanje visoke razine operativne spremnosti te priprema za iznenadni rat, bez obzira na to gdje i protiv koga bi on mogao izbiti. Iako se Trump na međunarodnoj sceni nastoji predstaviti kao lider koji donosi mir i stabilnost, izraelski izvori jasno sugeriraju da Washington istodobno odobrava, pa i potiče, potencijalne vojne udare na Libanon i Iran. Takva dvostruka politika, u kojoj se ambicija za Nobelovu nagradu za mir spominje paralelno s davanjem zelenog svjetla za rat, dodatno destabilizira Bliski istok i otvara pitanje stvarnih ciljeva američke strategije u regiji.