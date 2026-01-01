FOTO Vatra progutala povijesnu crkvu u Amsterdamu

Požar koji je izbio u Amsterdamu tijekom dočeka 2026. godine uništio je povijesnu crkvu Vondelkerk, čiji je toranj, star 154 godine, potpuno izgorio. Požar je izbio nakon ponoći, a unatoč brzoj intervenciji vatrogasaca, gašenje je bilo otežano zbog vjetra i drvene konstrukcije. Situacija je eskalirala, proglašena je regionalna katastrofa, a toranj crkve se urušio u ranim jutarnjim satima. Vatrogasci nisu mogli ući u crkvu zbog opasnosti od daljnjeg urušavanja.

Zbog gustog dima, evakuirane su okolne kuće, a stanovnici su privremeno smješteni u obližnji joga studio. Oko 90 kućanstava ostalo je bez struje, a vlasti su upozorile građane da zatvore prozore i isključe ventilacijske sustave. Gradonačelnica Femke Halsema izjavila je da je prioritet sigurnost stanara.

Iako uzrok požara još nije potvrđen, pojavile su se informacije da su lokalni stanovnici ispaljivali petarde prema tornju. Ovo nije prvi put da je toranj crkve uništen u požaru – prethodni je izgorjeo 1904. godine nakon udara groma.

Crkva, izgrađena 1872. godine, bila je važan kulturni simbol Amsterdama, a njezino uništenje predstavlja nenadoknadiv gubitak za grad. Požar je stavljen pod kontrolu u jutarnjim satima, ali je ostavio pustoš u srcu Amsterdama, blizu muzeja Rijksmuseum i Van Gogh.