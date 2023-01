Lula položio prisegu za novog predsjednika, zamijenio desničara Bolsonara

Ljevičarski čelnik Luiz Inacio Lula da Silva položio je u nedjelju prisegu za predsjednika Brazila na početku svog trećeg predsjedničkog mandata. Lula, koji je vladao Brazilom u dva mandata od 2003. do 2010., pobijedio je krajnje desničarskog predsjednika na odlasku Jaira Bolsonara na izborima u listopadu, pomičući tu južnoameričku naciju ulijevo.

Lula, 77-godišnjak, tijesno je u pobijedio Bolsonara i tako osvojio svoj treći predsjednički mandat nakon stanke tijekom koje je čak završio u zatvoru nakon presude za korupciju da bi naposljetku sve optužbe bile odbačene.

Foto: RICARDO MORAES/REUTERS Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva arrives at the Planalto Palace after Lula's swearing-in ceremony, in Brasilia, Brazil, January 1, 2023. REUTERS/Ricardo Moraes Photo: RICARDO MORAES/REUTERS

Bolsonaro nije čestitao Luli na pobjedi, a u petak je objavljeno da je otišao iz zemlje u SAD i izbjegao primopredaju vlasti. Tako on nije stavio predsjednički šal Luli oko vrata kao što nalaže demokratska tradicija. Uoči inauguracije održana je minuta šutnje za nogometnu zvijezdu Pelea koji je umro u četvrtak i za bivšeg papu Benedikta XVI. koji je preminuo u subotu.

Bolsonarovi pristaše već dva mjeseca prosvjeduju i tvrde da su izbori pokradeni te pozivaju na vojni udar kako bi se spriječio povratak Lule na čelo države. Stoga je ceremonija u nedjelju održana pod strogim mjerama sigurnosti.

Uoči svečanosti objavljeno da je uhićen čovjek koji je imao eksploziv i nož i pokušao je ući na inauguraciju Lule da Silve. Više desetaka tisuća Lulinih pristaša u nedjelju popodne zaposjelo je središte Brazilije, nekoliko sati prije inauguracije. Ranije je najavljeno da bi njegovo ustoličenje za predsjednika države moglo slaviti oko 300.000 ljudi.