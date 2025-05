BOSANSKI KARDINAL

Vinko Puljić i osmijeh kojim su se zarazili grad i svijet

U prvom trenutku nikome nije bilo jasno otkud on na tom balkonu. Hrvatski mediji odmah su požurili da kažu kako je to ustvari veliko priznanje za Hrvatsku i za Crkvu u Hrvata. Na to su se po društvenim mrežama ljutili ljudi iz Bosne i Hercegovine. I najednom je tako i jednima i drugima ponovo bilo stalo do jednoga bosanskog Hrvata