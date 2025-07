Luka je sve tri mature riješio bez greške i podijelio svoje savjete: 'Dosta ljudi preskače dosadne i duge lektire i prepušta ih Chat GPT-ju'

Među tisućama maturanata ove godine, samo je dvoje njih u cijeloj Hrvatskoj bez greške riješilo sve tri državne mature: iz matematike, informatike i fizike. Jedan od njih je Luka Krašnjak, maturant zagrebačke XV. gimnazije, poznatog MIOC-a. Gostujući u RTL Direktu, Luka je skromno i bez puno pompe komentirao svoj uspjeh. “Bilo mi je lakše nego drugima”, kazao je.

Najveći dio priprema za maturu odradio je, kaže, kroz godine sudjelovanja na natjecanjima. Tjedan dana prije ispita tek je brzinski ponovio gradivo. Iako nije išao na pripreme, smatra ih korisnima: "Većina ide na pripreme. One su super jer cijelo gradivo se ponovi još jednom. Iako se učilo kroz cijelu srednju školu, jednostavno se zaboravi. Pripreme su korisne za većinu, meni nisu trebale, ali drugima bih preporučio."

- Meni je problem bio hrvatski jer nisam generalno previše zagrijan za taj predmet. Ali mislim da je matura solidne težine i da tako treba ostati jer ipak za fakultete treba biti neka razlika među učenicima kako bi se mogla napraviti ljestvica. Matura mora biti dovoljno teška - odgovorio je na pitanje može li se što u vezi mature popraviti. Ipak, smatra da je razina težine mature prilično dobro pogođena: “Treba postojati razlika među učenicima, pogotovo kad se rangira za fakultete."

Na pitanje o pojavi umjetne inteligencije u školama, Luka je iskreno rekao kako se AI alati poput ChatGPT-ja sve više koriste za sažimanje opsežnih lektira. - U školi se ne moraju više čitati lektire i to je dosta loše. Dosta učenika to koristi da se provuče kroz sustav jer Chat GPT to sve jako dobro sažme. Nije da nitko ne čita lektire, ali dosta ljudi ove dosadne i duge lektire preskače i prepušta ih Chat GPT-ju - zaključio je. Dodaje da bi bilo idealno ograničiti AI u obrazovnom sustavu, iako je svjestan koliko je to teško provedivo.

Voditeljica Mojmira Pastorčić upitala ga je jesu li problem lektire koje su preduge i dosadne i bi li možda trebale biti modernije. - Ne znam baš, to su ipak neki klasici. Recimo Kiklop. Rijetko tko ga je kod nas pročitao jer ima 600 stranica. To je ljudima problem, ali ipak to je klasik hrvatske književnosti i mislim da bi se trebale takve knjige čitati - kazao je Luka za RTL Direkt.

Svoje daljnje obrazovanje Luka planira na FER-u, gdje će upisati preddiplomski studij. Za diplomski još nije siguran – moguće je, kaže, da ga put odvede i izvan Hrvatske. Ne brine ga loša pozicija IT sektora na tržištu jer, kako kaže, najkompetentniji će ljudi na tržištu rada imati posla. Za svoj rezultat – koji ga svrstava u manje od 0,007 % najboljih maturanata u Hrvatskoj zahvalio je i profesorima u MIOC-u, za koji kaže da pruža najkvalitetnije opće obrazovanje u zemlji te izvrstan program priprema za natjecanja.