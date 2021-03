Ludwig: Bandića sam poznavao više od četvrt stoljeća, ostavio je neizbrisivi trag

Na marginama konferencije za novinare o novim mjerama austrijske vlade u ponedjeljak navečer u Saveznom kancelarstvu Beču, na kojoj je uz kancelara Sebastiana Kurza i ostale govornike sudjelovao i bečki gradonačelnik Michael Ludwig, upitali smo prvog čovjeka austrijske metropole o reakciji na jučerašnju vijest iz Zagreba o iznenadnoj smrti njegovog zagrebačkog kolege i prijatelja Milana Bandića.

Gradonačelnik Grada Beča, socijaldemokrat Michael Ludwig ekskluzivno za Večernji list rekao je slijedeće:

„Bio sam strašno potresen. Nisam mogao vjerovati. Milana Bandića poznavao sam više od četvrt stoljeća. Često smo se sastajali, kako u Beču tako i u Zagrebu kako bi razmijenili informacije o unapređenju suradnje naših dvaju gradova. Mnogim smo Sporazumima intenzivirali suradnju Beča i Zagreba, gradova partnera i njihovih stanovnika“.

Ludwig je istakao kako je Bandić bio „nedvojbeno vrlo kontroverzni političar, koji nije štedio svoje političke protivnike, ali ni samoga sebe“ dodavši:

„Bio je vrlo marljiv, a ponekad i vrlo provokativan, ali izuzetno snažno se je zalagao za Grad Zagreb i svoje ljude. I vrlo je rano prepoznao važnost umreženja europskih gradova. Činjenicu, kako je uz nacionalne države i regije izuzetno važno da veliki gradovi u Europi zajedno surađuju. I upravo je na tom području Bandić dao veliki doprinos, daleko izvan granica svoje zemlje“.

Bečki gradonačelnik je također napomenuo kako je Milan Bandić bio „veliki prijatelj grada Beča“, opisavši međusobnu suradnju:

„On je s mojim prethodnikom Michaelom Häuplom vrlo usko surađivao. Ja sam tada još bio član bečke Pokrajinske vlade i s Bandićem sam dogovarao mnoge projekte kako na komunalnom području tako i one vezane uz izgradnju javne gradske uprave. Često smo razmjenjivali stavove o raznim sadržajima i pritom učili jedan od drugoga. Tako smo se ne samo nas dvoje približili jedan drugome nego i naša dva grada. Stoga je važno da Beč i Zagreb i dalje usko surađuju, kao što je to bilo i u Bandićevo vrijeme. A Bandić će, u to sam uvjeren, i dalje zadržati zapaženo i vrijedno mjesto ne samo što se tiče razvoja grada Zagreba nego i u kooperaciji europskih gradova, gdje je ostavio vidne tragove“.

Na kraju razgovora bečki gradonačelnik Ludwig je rekao kako iza Bandića ostaju njegova djela i da je uvjeren da će svima s kojima je intenzivno surađivao, tako i njemu osobno „jako, jako nedostajati“.

