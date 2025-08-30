– Mogu nabaviti kokain u Južnoj Americi i onda ga prebaciti u Europu u transportu otpadnog željeza jer imam poveznicu s tvrtkom u Njemačkoj koja se bavi s tim. Imat ću 2000 eura nižu cijenu nego ostali. To znači da bi prodavali kilo za 25.000 eura i da bi mogli uzeti 40 kila za keš. Kada nam počnu vjerovati, moći ćemo uzimati na ler. Međutim moramo biti jako oprezni. Pogotovo kada komuniciramo. Ja u komunikaciji koristim VPN i Signal, zovem preko društvenih mreža, na internet se spajam preko drugog mobitela, a svakih mjesec dana mijenjam laptope i mobitele, jer na sigurnosti ne treba štedjeti i ja nikada ne štedim. Kada mijenjam mobitele, mobitele koje sam prije koristio, preko noći stavljam u vodu kako bi ih u potpunosti uništio, a onda ih bacam, ali ne u smeće već u kanalizaciju ili javno dostupne kante za smeće. Lozinka na mobitelu mora imati osam i više znamenki, jer ove do šest policija može probiti, a imam i lažne IP adrese u Rumunjskoj i Kazahstanu – priča Nikola Lucić (37) u ožujku 2024. dvojcu s kojim se sastao u jednom zagrebačkom kafiću radi dogovora oko kupoprodaje droge.
Luciću 'bube' ubačene u stan, policija ga tajno pratila i snimala, a on konspirativno mobitele stavljao u vodu pa ih bacao u - kanalizaciju
Iako je vrlo konspirativan i oprezan, ono što Lucić ne zna je da mu je sva ta konspiracija - džabe. Zašto? Pa zato što je policija prije tog njegovog sastanka uspjela ubaciti "bubice" u stan kojeg koristi, pa je zahvaljujući tome, više od godinu i pol dana tajno snimala što i s kim Lucić i njegova djevojka Tea Babić (34) pričaju.
Netko nije dobio svojih 10%...i zato imamo članak u novinama. Ne treba štedjeti na...
Da nije rušio cijene....
Koji amater. Zašto se u članku uopće objavljuje način na koji su ga prisluškivali? Prodavao je po damping cijenama. Valjda zato sada čitamo kako su ga uhvatili.