Luciću 'bube' ubačene u stan, policija ga tajno pratila i snimala, a on konspirativno mobitele stavljao u vodu pa ih bacao u - kanalizaciju

– Mogu nabaviti kokain u Južnoj Americi i onda ga prebaciti u Europu u transportu otpadnog željeza jer imam poveznicu s tvrtkom u Njemačkoj koja se bavi s tim. Imat ću 2000 eura nižu cijenu nego ostali. To znači da bi prodavali kilo za 25.000 eura i da bi mogli uzeti 40 kila za keš. Kada nam počnu vjerovati, moći ćemo uzimati na ler. Međutim moramo biti jako oprezni. Pogotovo kada komuniciramo. Ja u komunikaciji koristim VPN i Signal, zovem preko društvenih mreža, na internet se spajam preko drugog mobitela, a svakih mjesec dana mijenjam laptope i mobitele, jer na sigurnosti ne treba štedjeti i ja nikada ne štedim. Kada mijenjam mobitele, mobitele koje sam prije koristio, preko noći stavljam u vodu kako bi ih u potpunosti uništio, a onda ih bacam, ali ne u smeće već u kanalizaciju ili javno dostupne kante za smeće. Lozinka na mobitelu mora imati osam i više znamenki, jer ove do šest policija može probiti, a imam i lažne IP adrese u Rumunjskoj i Kazahstanu – priča Nikola Lucić (37) u ožujku 2024. dvojcu s kojim se sastao u jednom zagrebačkom kafiću radi dogovora oko kupoprodaje droge.